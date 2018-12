Elif Olcay siegt beim Vorlesewettbewerb

Das Gießereiunternehmen SHW CT aus Wasseralfingen gibt auf. Die Suche nach einem neuen Investor nach der verkündeten Insolvenz blieb erfolglos. Am Donnerstag mussten die Verantwortlichen ihren 150 Mitarbeitern sagen, dass sie entlassen werden. So fallen die Reaktionen in der Region aus:

Roland Hamm, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Aalen: Es sei eine „sehr traurige Betriebsversammlung“ gewesen, die da am frühen Donnerstagnachmittag in der Wasseralfinger SHW-Gießerei stattgefunden habe, berichtet Hamm.