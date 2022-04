Eine Ära geht zu Ende

Die Tischtennisspielerinnen des SV Kirchdorf haben in der Verbandsoberliga Süd am letzten Spieltag das Heimspiel gegen den TV Feldkirchen 1903 mit 8:5 gewonnen. Der SVK beendete damit die Saison mit 12:4 Punkten als Vizemeister, verzichtet aber auf die Relegation zur Oberliga. Denn nach mehr als 20 Jahren in der Landes-, Bayern-, Ober- und zuletzt Verbandsoberliga im Erwachsenenbereich, verabschieden sich die Tischtennisspielerinnen laut SVK-Mitteilung schweren Herzens von dieser Bühne.

Da Kayra Bekir nächste Saison zum TSV Herrlingen wechselt, Yvonne Wetzel ihre Laufbahn beendet und Steffi Martin, Kerstin Oexle sowie Susen Schmerler kürzertreten wollen, wird es nach SVK-Angaben für die Tischtennisabteilung nicht mehr möglich sein, in der kommenden Spielzeit eine Mannschaft zu stellen. Auch für Kirchdorfs zweite Mannschaft mit Susen Schmerler, Sabine Wohlhöfler-Fink, Manuela Heinz, Lilly Schindele, Sabine Dürr und Michaela Lempenauer, die diese Saison Meister in der Bezirksoberliga geworden sind, wird es in der nächsten Spielzeit personalbedingt nicht weitergehen.

Vor allem für Steffi Martin, Kerstin Oexle, Yvonne Wetzel und Manuela Heinz geht damit eine Reise seit Kindertagen mit unzähligen Erlebnissen und Erfolgen – über 30 Jahren hinweg – zu Ende. Ein besonderer Dank gilt dabei nach SVK-Angaben Karola und Klaus Rankl, ohne deren Unterstützung dieser Weg nicht machbar gewesen wäre.

Im letzten Saisonspiel der Verbandsoberliga konnten die Kirchdorferinnen gegen Feldkirchen verletzungs- und krankheitsbedingt nur zu dritt antreten. Dies bedeutete, dass vier Punkte kampflos an die Gäste gingen. Stefanie Martin, Kerstin Oexle und Sabine Wohlhöfler-Fink stellten sich der Aufgabe.

Das eingespielte Doppel Martin/Oexle siegte souverän und blieb damit in der Saison 2021/22 ungeschlagen. In der ersten Einzelrunde zeigte Martin eindrucksvoll ihre mentale Stärke. Im Entscheidungssatz lag sie schon mit 6:10 zurück, gewann am Ende aber noch mit 12:10. Auch Oexle präsentierte sich gewohnt stark und siegte in drei knappen Sätzen. Lediglich Wohlhöfler-Fink konnte sich gegen das unangenehme Spiel ihrer Gegnerin nicht durchsetzen und verlor in fünf engen Sätzen. Damit stand es durch die zwei abgeschenkten Spiele 3:3.

Im Anschluss siegte Martin in fünf Sätzen und Oexle in vier. Wohlhöfler-Fink kam diesmal mit ihrer Gegnerin besser zurecht und gewann 3:1. Vor der letzten Einzelrunde führte der SVK mit 6:4. Wohlhöfler-Fink verlor zwar gegen Feldkirchens Nummer eins, Martin und Oexle ließen aber in ihren Einzeln nichts mehr anbrennen. So sicherte das Geschwisterpaar den verdienten 8:5-Erfolg für Kirchdorf.