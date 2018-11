Ehrenamtliche sorgen für Sicherheit der Badegäste

Eine außergewöhnliche Erfolgsgeschichte und quasi untrennbar miteinander verbunden ist die Historie der Wasserwacht Kirchdorf und die des Kirchdorfer Freibads. Mit einem Festakt und einem Familiennachmittag in der Kirchdorfer Turn- und Festhalle hat die Wasserwacht-Ortsgruppe ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert und Einblicke in ihre Geschichte und die Arbeit der Ortsgruppe gewährt.

Der Vorsitzende Thomas Abler präsentierte eine Erfolgsstatistik, die rund 1000 ehrenamtliche Wachstunden zum Wohl und zur Sicherheit der Badegäste pro Saison ausweist. In 50 Jahren sind auf diese Weise beachtliche 42 000 Wachstunden zusammengekommen. Der Badebetrieb im Freibad in Kirchdorf begann bereits 1966. Damals war das Bad eines der ersten im weiten Umland.

Erster Bademeister war Heinrich Schlögel. Schon kurze Zeit später folgte laut Bademeister Thomas Abler, der bereits seit 18 Jahren Vorsitzender der Ortsgruppe ist, die Erhebung zum Stützpunkt der Wasserwacht des Bayerischen Roten Kreuzes. Somit war der Grundstein zur Eigenverantwortung im Jahr 1968 gelegt. Dadurch war es nun auch in Kirchdorf möglich, selbst Rettungsschwimmer auszubilden. Da der in Kirchberg gebaute Waldsee zu Beginn zunächst von Kirchdorf aus betreut wurde, war die heutige Ortsgruppe Kirchberg-Sinningen anfangs ein Stützpunkt der Ortsgruppe Kirchdorf.

Auch zur Rotkreuz-Bereitschaft Erolzheim wurden bald Kontakte aufgenommen. Erste-Hilfe-Kurse wurden und werden heute noch absolviert. Von Beginn an wurden im Kirchdorfer Freibad Jugendschwimmabzeichen abgenommen. So kamen in den vergangenen 50 Jahren rund 800 Seepferdchen, 2000 Jugendschwimmabzeichen in Bronze, 1400 in Silber und 700 in Gold zusammen.

Zahl der Mitglieder konstant

Die Mitgliederzahlen halten sich über die Jahre konstant bei rund 150. 44 aktive Wachmitglieder sind es derzeit, die in der Ortsgruppe beziehungsweise im Freibad tätig sind. Trotz des langen und warmen Sommers war 2018 für die Kirchdorfer Ortsgruppe kein Rekordjahr. Thomas Abler berichtete, dass das Wetter vor allem an den Wochenenden nicht optimal ausgefallen ist. Immerhin 18 von 36 Wachtagen sind an den heurigen Wochenenden ausgefallen.

Dem Vorstand gehören derzeit neben Thomas Abler noch Heiko Storrer (Kassier), Katja Braig (Technische Leiterin), Sonja Kobler (Schriftführerin) sowie die Jugendleiterin Nicole Braig und ihr Stellvertreter Marco Weinzierl an.