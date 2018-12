Drei Verletzte bei Zusammenstoß

Eine 19-jährige Autofahrerin hat einen Unfall verursacht.

Sie fuhr am späten Samstagabend die Kreisstraße 7580 aus Richtung Fellheim kommend in Richtung K 7578. An der Einmündung missachtete die Frau die Vorfahrt einer 21-jährigen Skodafahrerin, die auf der K 7578 aus Richtung Unteropfingen kommend in Richtung Kirchdorf fuhr. Die Fahrzeuge stießen zusammen, wobei die Skodafahrerin und zwei Mitfahrerinnen des Fords leicht verletzt wurden. Sie mussten mit Rettungswagen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht werden. Vor Ort waren Notarzt, Rettungswagen und die Feuerwehr eingesetzt. Es entstand etwa 8000 Euro Sachschaden, beide Fahrzeug mussten abgeschleppt werden.