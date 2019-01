Die Arbeit für die Bürger beginnt schon vor der Kommunalwahl

In vielen Gemeinden beginnen in diesen Tagen die Vorbereitungen für die Kommunalwahl am 26. Mai. Bis dahin sind es zwar noch etwa vier Monate, damit aber das Wahlergebnis auch gültig ist, müssen mehrere Fristen und Regeln beachtet werden. Deshalb hat die Kirchdorfer Verwaltung eine Infoveranstaltung im Rathaus organisiert, bei der deutlich wurde: Demokratie kann ziemlich kompliziert sein.

Etwa 35 Interessierte haben sich am Mittwochabend im Sitzungssaal eingefunden, um den Ausführungen von Hauptamtsleiter Lukas Ritzler und der Leiterin des Bürgerbüros, Romana Mang, zu lauschen. Wie sind Wahlvorschläge einzureichen? Wer kann überhaupt für das Amt des Gemeinderats kandidieren? Und was verbirgt sich hinter einer Verhältniswahl? Einer, der sich bei den zurückliegenden Kommunalwahlen unter anderem mit diesen Fragen auseinandergesetzt hat, ist Anton Häfele. Seit zehn Jahren ist er als Gemeinderatsmitglied aktiv. „Ich wurde damals von einem Bekannten persönlich angesprochen. Er wollte aufhören und suchte nach neuen Gesichtern“, erläutert Häfele im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Da er sich für Kommunalpolitik damals bereits interessierte und „seine“ Gemeinde aktiv mitgestalten wollte, ließ er sich schließlich aufstellen. Auf Anhieb schaffte er 2009 den Sprung ins Gremium. 2014 standen erneut Kommunalwahlen an. „Damals war es für mich eine klare Sache weiterzumachen“, schildert er. Jetzt, nach einem Jahrzehnt, wird er sein Amt abgegeben und sein Name taucht demnach nicht mehr auf einer Liste auf. Was ist anders als vor fünf Jahren?

Mehr Zeit mit Enkeln verbringen

„Ich bin jetzt 62 Jahre alt. Es wird Zeit, dass ein Generationenwechsel stattfindet“, sagt der Kirchdorfer, der Ende dieses Jahres auch in beruflicher Hinsicht in den Ruhestand tritt. Künftig möchte er mehr Zeit mit seinen Enkeln verbringen und seinem Hobby frönen: „Ich fahre in meiner Freizeit gerne Rad und bin auch bei der Gymnastikgruppe des Sportvereins mit dabei.“

Obwohl Häfele also nicht mehr für den Rat kandidiert, sitzt er trotzdem im Publikum der Infoveranstaltung: „Mich interessiert, wie viele Bürger kommen und ob es genügend Nachfolger gibt.“ Da 14 Ämter zu vergeben seien, sollten seiner Ansicht nach mindestens 20 Einwohner kandidieren.

Natürlich ist nicht gesagt, dass alle Besucher der Infoveranstaltung auch kandidieren werden. Die Zahl der Anwesenden macht aber Hoffnung. „Ich hätte ehrlich gesagt nicht erwartet, dass so viele kommen“, freut sich Bürgermeister Rainer Langenbacher über den Zuspruch. Unter den Besuchern waren amtierende Gemeinderäte, Vereinsmitglieder oder einfach nur Interessierte. Langenbacher wirbt bei ihnen eindringlich für das Ehrenamt, weil Demokratie vom Mitmachen lebe. Der Sitz in einem Gemeinde- oder Ortschaftsrat sei die „kleinste Keimzelle der Demokratie“, die Einflussmöglichkeiten nirgendwo so groß wie in den Gremien der Städte und Gemeinden: „Jeder Rat hat eine gewichtige Stimme.“ Wer das möchte, muss aber ein paar Voraussetzungen erfüllen. Wählbar sind laut Paragraph 28 der Gemeindeordnung jene Bürger, die 18 Jahre oder älter sind und die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen beziehungsweise Unionsbürger sind. „Nicht jeder Bürger, der in Europa lebt, ist ein Unionsbürger“, gibt Lukas Ritzler hierbei zu bedenken.

Darüber hinaus muss ein wählbarer Bürger seit mindestens drei Monaten in der Gemeinde wohnen. Ist diese Hürde geschafft, geht es darum, seinen Namen auf einen Wahlvorschlag, also eine Liste, zu bringen. Vor allem in Landgemeinden, wo häufig keine Parteien antreten, geschieht dies überwiegend mittels nicht mitgliedschaftlich organisierten Wählervereinigungen.

Listen pünktlich einreichen

In Kirchdorf hatte es in der Vergangenheit zwischen zwei und drei solcher Listen gegeben. Hierfür muss eine öffentliche Versammlung organisiert werden, um per Wahl die Bewerber und deren Reihenfolge auf der Liste festzulegen. Der Termin für diese Versammlung muss spätestens bis zum 18. März öffentlich bekannt gemacht werden. Die Wahlvorschläge müssen dann bis 28. März, 18 Uhr, im Rathaus eingehen. „Wobei dieser Termin für uns äußerst knapp ist“, sagt Ritzler. Besser sei, die Listen bis Ende Februar fertig zu haben, zumal noch Unterstützer-Unterschriften im Ort zu sammeln sind. Spätestens am 4. April kommt der Gemeindewahlausschuss zusammen, um über die Zulassung der Listen zu entscheiden.

Wenn die Bürger am Tag der Wahl über mehr als eine Liste abstimmen, gibt es eine Verhältniswahl. Das heißt, die Stimmen, die für eine Liste abgegeben werden, werden zusammengezählt. In einem ersten Schritt wird errechnet, wie viele Gemeinderatssitze der Liste nach ihrem Stimmenanteil zustehen. Ein Beispiel: Wenn also eine Liste 50 Prozent der Wählerstimmen errungen hat, bekommt sie die Hälfte der Sitze im Gemeinderat. In einem zweiten Schritt werden die Sitze dann an die Kandidaten in der Reihenfolge verteilt, in der sie auf der Liste stehen. Es kann also passieren, dass ein Bewerber trotz vieler Stimmen nicht in den Gemeinderat kommt, weil seine Liste insgesamt betrachtet zu wenige Wählerstimmen errungen hat.

Bei manchen Zuhörern hinterließ das Prozedere Fragezeichen. „Wir stehen ihnen beratend zur Seite“, versicherte der Hauptamtsleiter. Aber: Mehr könne die Verwaltung nicht machen. Denn für die Listen sind die Bürger selbst verantwortlich, da der Gemeinderat auch ein Organ ist, das eine Verwaltung kontrolliert. Ebenfalls beruhigten erfahrenere Gemeinderäte: Sie würden das Ganze in die Hand nehmen. Wichtig sei nur, dass sich ausreichend Bewerber finden. Das sieht auch Häfele so. „Mir hat das Amt sehr viel Freude bereitet. Es ist interessant, über den Haushalt einer Gemeinde zu beraten und mit seinen Entscheidungen die Arbeit der Vereine zu unterstützten“, sagt der 62-Jährige. Dank Gleitzeit sei es für ihn vergleichsweise leicht gewesen, Ehrenamt und Beruf unter einen Hut bringen. In Themen wie Baugebiete, Kindergärten oder Schulen wachse man schnell hinein. Doch einfach sei es nicht immer: „Auch ich hatte manch schlaflose Nacht.“ Dies war zum Beispiel der Fall, als es um eine größere Investition an der Michael-von-Jung-Schule ging. Da politisch lange nicht klar gewesen sei, wie es mit den Gemeinschaftsschulen im Südwesten weitergeht, sei das Projekt zunächst mit großen Unsicherheitsfaktoren behaftet gewesen, erinnert er sich.

Auch Ärger blieb nicht aus. „Manchmal lassen sich Dinge nicht so umsetzen, wie man das möchte, weil Bundes- oder Landesgesetze anderes vorschreiben“, erzählt er. So habe der Rat über mehrere Jahre das Ziel verfolgt, wieder einen Supermarkt im Ort zu etablieren. Übergeordnete Behörden legten dem Projekt aber zunächst Steine in den Weg: „Das war ein langwieriger Prozess. Aber wir haben es geschafft.“ Wichtig sei als Gemeinderat nur, sich für oder gegen etwas zu entscheiden: „Nur wer Entscheidungen trifft, kommt weiter.“