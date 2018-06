Der SV Baustetten ist wieder Bezirksligist

Die Würfel sind gefallen. Der A-II-Vizemeister SV Baustetten hat sich im entscheidenden Relegationsspiel um den letzten freien Platz in der Fußball-Bezirksliga Riß mit 2:1 gegen den SV Alberweiler durchgesetzt und kehrt nach achtjähriger Abstinenz ins Bezirksoberhaus zurück. Für den SVA hingegen steht nach der Niederlage in der vom Ausrichter SV Kirchdorf gut organisierten Relegationspartie der bittere Abstieg in Kreisliga A II fest.

Schiedsrichter Jochen Kahle führte die beiden Teams unter ohrenbetäubendem Beifall der beiden Fanlager pünktlich um 18 Uhr auf das fein präparierte Spielfeld, schon zwei Minuten später bat er beide Mannschaften erneut zum Anspielpunkt. Nach einem Einwurf war die Abwehr des Bezirksligisten noch unsortiert und Christian Bucher (2.) traf mit einem trockenen Flachschuss aus zehn Metern zum 1:0 für den SV Baustetten. Der A-Ligist gefiel danach zeitweise mit gepflegtem Flachpass-Spiel, Alberweiler benötigte eine gute Viertelstunde, um sich von diesem Schock zu erholen. Daniel Grimm (15.) kam gegen Baustettens Schlussmann Florian Raia einen Schritt zu spät, Stefan Graf säbelte das Leder im Nachschuss über den Kasten.

Raia steht im Mittelpunkt

Minuten später stand Raia wieder im Mittelpunkt: Zunächst scheiterte Sascha Härle mit einer Volleyabnahme am gut postierten Baustetter Keeper (20.), auch Matthias Hertenberger (23.) fand mit einer Direktabnahme nach einem Guggenmoser-Eckball in Person von Raia seinen Meister. Der A-Ligist streute in dieser starken Phase des SVA Konter und einen gut getretenen 22-Meter-Freistoß von Marcel Schwarzmann (30.) ein, den Alberweilers Keeper Michael Kleiber mit den Fingerspitzen um den Pfosten drehte. Sein Gegenüber konnte sich vor der Halbzeit nochmals zwei Mal auszeichnen: Zunächst vereitelte Baia gegen Grimm den Ausgleich, beim anschließenden Eckball war er gegen Matthias Bopp wieder auf dem Posten.

Auch die erste Torchance nach der Halbzeit, in die beide Teams unverändert gingen, gehörte den Grün-Weißen: Nach einem Frankenhauser-Freistoß tauchte Bopp freistehend vor dem Baustetter Kasten auf, jagte das Leder mit einer Direktabnahme aber in Richtung Eckfahne (50.). Im weiteren Verlauf agierte der Bezirksligist zu oft mit langen Bällen aus dem Halbfeld, die entweder zu ungenau oder eine sichere Beute der starken Baustetter Innenverteidigung waren. Den einzigen Fehler von Baia bügelte Baustettens aufmerksamer Verteidiger Rico Mast mit einer spektakulären Kopfball-Rettungsaktion aus (60.). Beide Teams wechselten in der Schlussphase frisches Personal ein oder stellten wie der SVA taktisch um. Die schon vor der Partie angeschlagenen Stefan Graf und Timo Bailer gingen in die Offensive und mussten von dort aus ansehen, wie Baustetten ein zweites Mal zuschlug.

Schwarzmann trifft zum 2:0

Christian Rodi überlief die etwas zu weit aufgerückte SVA-Abwehr und bediente mit einem Querpass Marcel Schwarzmann, der mühelos zum 2:0 einschieben konnte (79.). Wie in Halbzeit eins hatte der SVB genau zum richtigen Zeitpunkt zugeschlagen. Aufregung herrschte im Alberweiler Lager, nachdem Timo Bailer im Strafraum von Christian Endler geklammert wurde und zu Fall kam. „Niemals Foul“, beteuerte Endler nach der Partie. „Klarer Elfmeter“, behauptete Bailer bei der Spielanalyse. Bailer (87.) traf nach einer Frankenhauser-Flanke aus kurzer Distanz dann doch zum 1:2. Die letzten verzweifelten Versuche des SVA brachten nichts mehr ein, in einen Befreiungsschlag von Baustettens Josip Roncevic hinein ertönte der Schlusspfiff mit grenzenlosem Baustetter Jubel. Dem SVB gelang die Fortsetzung der Relegationsbilanz der letzten Jahre: Zum dritten Mal in Folge hat sich ein A-Ligist im Entscheidungsspiel durchgesetzt und den Bezirksliga-Aufstieg perfekt gemacht.

Baustettens Spielertrainer Christian Endler, der im geschlossenen Kreis mit seiner Mannschaft feierte, sagte nach der Partie: „Das ist Relegation, für den Sieger ein glücklicher Tag, für den Verlierer bitter. Alberweiler war heute besser, wir hatten das Spiel vom Mittwoch doch noch in den Knochen.“ SVB-Kapitän Manoel Leven, der mit einer Oberschenkelverletzung nach 26 Minuten passen musste befand: „Das frühe 1:0 hat uns natürlich in die Karten gespielt, Alberweiler hat gut, aber glücklos gespielt. Jetzt wird gefeiert.“

„Wir haben alles gegeben“

Alberweilers junger Außenverteidiger Sascha Härle ließ nach der Partie seinen Tränen freien Lauf, Achim Frankenhauser fand als erster Worte zur Partie: „Wir wollten früh pressen, das schnelle Gegentor hat uns aus dem Konzept gebracht. Trotzdem hatten wir genug Möglichkeiten, dem Spiel einen anderen Verlauf zu geben.“ Ähnlich sah es auch Spielertrainer Timo Bailer: „Baustetten hat mit drei Torschüssen zwei Tore gemacht. Ich kann aber meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Wir haben nicht schlecht gespielt und alles gegeben, aber halt unsere vielen Chancen nicht genutzt.“