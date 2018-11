Der nächste große Schritt für die Kirchdorfer Schule

Mit einem offiziellen Festakt ist der neue Anbau der Michael-von-Jung-Schule in Kirchdorf am Freitagnachmittag eingeweiht worden. „Wir haben viel erreicht, heute dürfen wir feiern“, sagte Schulleiterin Veronika Schaffranek. In etwas mehr als einem Jahr Bauzeit ist der 3,8 Millionen teure Neubau entstanden, seit Beginn des laufenden Schuljahres nutzen Schüler und Lehrer die neuen Räume. „Für unserer Gemeinde ist die heutige Einweihung ein großer Schritt nach vorne, den wir für die Zukunft unserer Kinder gemacht haben“, sagte Bürgermeister Rainer Langenbacher.

Im Juni 2017 hatten die Bauarbeiten begonnen. Ziel sei es gewesen, erklärte Architekt Dirk Hübner vor den geladenen Gästen, zu Beginn des Schuljahres 2018/19 fertig zu sein. Am Ende hätten die neuen Klassenräume sogar noch zwei Wochen vor den Sommerferien bezogen werden können. Auch Veronika Schaffranek verwies auf den „straffen Zeitplan“, der dank des Engagements aller Beteiligten habe eingehalten werden können. „Nerven hat’s mich schon gekostet“, gab die Schulleiterin zu. Und in mancher schlafloser Nacht habe sie sich gefragt, was passieren würde, wenn der Anbau nicht rechtzeitig fertig wird und die Container, in denen übergangsweise unterrichtet wurde, schon abgebaut sind.

Immer wieder wurde erweitert

Bürgermeister Rainer Langenbacher sprach in seiner Rede von „Freude und Erleichterung“ über das, was gemeinsam erreicht worden sei. Langenbacher ging auf die Bedeutung von Schule und die Entwicklung des Kirchdorfer Standorts ein. Gegründet 1962 als katholische Volksschule wurde daraus bereits 1965 eine Grund- und Hauptschule, der erste Um- und Erweiterungsbau erfolgte 1969. 1983/84 wurde für 2,8 Millionen D-Mark der Ostbau errichtet, die Schule erhielt ihren heutigen Namen Michael-von-Jung-Schule. 1991 wurde der Verwaltungstrakt aufgestockt, 1996 der Mittelbau. 2006/07 wurde das Ganztagsschulgebäude errichtet.

Die sechste und bislang letzte große Veränderung habe sich mit der Einführung der Gemeinschaftsschule 2013 abgezeichnet. Das neue pädagogische Konzept – die Klassenzimmer werden zu „Input-Zimmern“, die Schüler arbeiten das Gelernte dann im Arbeitszimmer selbstständig nach – brauche mehr Platz, so Langenbacher. Weshalb die Entscheidung für den nördlichen Anbau gefallen sei, womit nun 1800 Quadratmeter neue Fläche zur Verfügung stünden, für Klassenräume, das Lehrerzimmer, die Verwaltung aber auch für Ruhebereiche.

Die Kosten belaufen sich auf rund 3,8 Millionen Euro, die Gemeinde bekommt 1,5 Millionen Euro Zuschüsse. „Die Schule hat nochmals einen großen Schritt nach vorne gemacht“, schloss Langenbacher seine Rede und wies zugleich darauf hin, dass mit der Umgestaltung der frei gewordenen Räume und dem Umbau der Fachräume für Physik und Chemie in nächster Zeit weitere Projekte anstünden.

Andreas Lachmair vom Staatlichen Schulamt Biberach freute sich über einen „weiteren Meilenstein am Standort Kirchdorf“. Die Dimension Raum sei heutzutage sehr wichtig, die Umsetzung der pädagogischen Anforderungen könne nur gut funktionieren, wenn der Raum eine entsprechende Grundlage biete. Elternvertreterin Manuela Merz lobte das „positiv strahlende Grün“ des Anbaus und wünschte ein „gutes Miteinander in diesen Räumen“.

Pfarrer segnen die Räume

Ehe Pfarrerin Ulrike Ebisch und Pfarrer Walkler Caxilé die neuen Räume segneten, ergriffen die beiden Schülersprecher Mila Merz und Lukas Held das Wort. „Die Klassenräume sind größer und schöner“, sagte Mila Merz, außerdem gebe es Orte, um zu entspannen und abzuschalten. Und Lukas Held ergänzte: „Wir sind stolz und dankbar für diesen Anbau.“