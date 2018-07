David Söll vom SV Kirchdorf hat Platz acht im M14-Vierkampf bei den württembergischen Leichtathletik-Mehrkampfmeisterschaften der U16 in Leinfelden-Echterdingen belegt. Seine Teamkollegin Antonia Kösler schaffte es im Siebenkampf der W14 auf den 27. Platz unter 40 Athletinnen.

Nahezu perfekte Bedingungen, angefangen beim Wetter über eine tolle Organisation der Wettkämpfe bis hin zur Siegerehrung mit olympischer Fanfare, machten zahlreiche persönliche Bestleistungen an den zwei Wettkampftagen möglich. In seinem ersten U16-Jahr gelang David Söll im Vierkampf der M14 mit neuer Bestleistung von 1986 Punkten erneut der Sprung unter die besten zehn in Württemberg. Als Achter durfte er mit zur Siegerehrung einlaufen und seine Urkunde von WLV-Mehrkampfwart Roland Mäußnest in Empfang nehmen. Besonders glänzen konnte er als viertbester Sprinter seines Jahrgangs mit neuer persönlicher Bestzeit von 12,33 Sekunden über die 100 Meter Strecke. In den übrigen Disziplinen (Weitsprung: 5,14 m, Kugel 9,13 m, Hochsprung 1,52 m) bewegte er sich überall im oberen Bereich seines momentanen Leistungsstands.

Antonia Kösler, die sich im Siebenkampf der W14 qualifiziert hatte, freute sich über Platz 27. Dabei verbesserte sie ihre Punktzahl vom Qualifikationswettkampf Ende April um mehr 100 Zähler auf 3022 Punkte. Neue persönliche Bestleistungen erreichte sie im 100-Meter-Lauf mit 13,84 Sekunden, im Kugelstoßen mit 7,79 Metern und im abschließenden 800-Meter-Lauf, in dem die Kirchdorferin sich trotz der Mittagshitze ausgesprochen kämpferisch zeigte und ihre Bestzeit um zehn Sekunden auf 2:47,29 Minuten verbessern konnte.