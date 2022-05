Das Kirchdorfer Freibad öffnet

Das Freibad Kirchdorf öffnet ab Mittwoch, 18. Mai. Das Freibad-Team habe die Öffnung in bewährter Weise vorbereitet und sorge für den Badebetrieb, heißt es in einer Mitteilung.

Die Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr. An Schlechtwettertagen sollte man sich vor einem Freibadbesuch unter Telefon 07354 / 87 18 über die Öffnungszeiten informieren. Die Schlechtwetteröffnungszeiten sind in der Regel von 9 bis 11 Uhr (Einlass bis 10.30 Uhr) und von 16 bis 18 Uhr.

Tagestickets und Zehner-Karten können in dieser Saison wieder direkt an der Freibad-Kasse gelöst werden. Saisonkarten sind in der Gemeindekasse zu den üblichen Öffnungszeiten im Rathaus zu erhalten. Mit dem Kauf einer Saisonkarte kann laut Mitteilung kein Zutritt garantiert werden. Eine Rückerstattung bei Schließung durch höhere Gewalt, bei Quarantäneanordnung oder im Krankheitsfall ist ausgeschlossen. Auch kann es passieren, dass es durch den Krieg in der Ukraine zu Engpässen in der Gasversorgung kommt, sodass die Beheizung des Badewassers und der Warmwasserduschen unter Umständen reduziert werden muss oder entfällt.

Aktuell bestehen keine Maskenpflicht und keine Zugangsbeschränkungen mehr. Es wird empfohlen, im Eingangs-, Toiletten- und Umkleidebereich eine medizinische oder eine FFP2-Maske zu tragen. Auch die Einhaltung eines Abstands von 1,5 Metern zu anderen Personen ist für das Freibad-Team weiterhin wünschenswert.