Dank für ehrenamtliche Helfer

Kirchdorf (hehu) – Den traditionellen Weihnachtsmarkt im Bürgerpark, alljährlich ein beliebter Treffpunkt der Dorfbevölkerung, hat Bürgermeister Rainer Langenbacher kürzlich zum Anlass genommen, eine Reihe von Frauen und Männern, die sich seit vielen Jahren ehrenamtlich für das Wohl ihrer Mitbürger einsetzen, mit einer Urkunde und einem weihnachtlichen Geschenk zu ehren. Allesamt seien es Menschen, so führte er in seiner Laudatio aus, die in den nahezu 30 örtlichen Vereinen tätig seien, vielfach im Hintergrund, von der Öffentlichkeit kaum bemerkt. Doch ohne ihren ehrenamtlichen Einsatz würde der Gemeinschaft etwas fehlen.

Gerne habe er daher zusammen mit dem Gemeinderat die aus der Bürgerschaft eingebrachte Anregung aufgegriffen, diesen Personenkreis zu ehren, gemäß dem Spruch „Ehre, wem Ehre gebührt“. „Denn was wäre eine Gemeinde ohne die Vereine mit ihren vielen ehrenamtlich Tätigen?“, stellte Langenbacher als Frage in die Runde, um sie dann so zu beantworten: „Sie wäre ohne Leben, ohne Herzschlag, denn eine lebendige Heimat kann nur dort entstehen, wo Menschen bereit sind, sich für andere einzusetzen“. Umrahmt von den adventlichen Klängen des Musikvereins Kirchdorf unter der Leitung von Werner Buchmann nahm er sodann die Ehrung der von den einzelnen Vereinen vorgeschlagenen Personen vor.