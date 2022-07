Cinderella-Popmusical und Musikfeuerwerk

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zum 25-jährigen Jubiläum des Kinder- und Jugendchors des Liederkranzes Kirchdorf hatte sich die Chorleiterin Brigitte Mack mit der Aufführung des Musicals Cinderella in der Arena des Bürgerparks ein großes Ziel gesetzt. An diesem wunderschönen Sommerabend wurden die Vorstellungen der Besucher mit dem hervorragenden Schauspiel der 65 Kinder und Jugendlichen mit den bezaubernden Kleidern, den schönen beeindruckenden Liedern und Solovorträgen mehr als übertroffen. Trotz Hitze haben die Kleinen ihre Lieder und Rollen in ihren Kostümen sehr motiviert vorgetragen. In den besonderen Rollen als Solisten haben Antonia Ruf als böse Stiefmutter, Josefina Ring und Lena Brandt als Stiefschwestern, Stefan Mack als Vater und Alexander Hörmann als Prinz ihre Soli sehr souverän gespielt. In der Hauptrolle der Cinderella konnte Jana Weissgerber mit ihrer zarten Solostimme einen tosenden Applaus ernten. Die Instrumentalisten Stefan Hörmann am Keyboard, Dominik Angele am Cajon sowie Thomas Hörmann mit der Tontechnik hatten einen großen Anteil an der tollen Aufführung.

Großen Applaus und Anerkennung konnte die Chorleiterin Brigitte Mack für das aufgeführte Musical und ihre Leistungen als Chorleiterin seit 1994 entgegennehmen. Als Höhepunkt des Abends wurde Sie von der Verbandschorleiterin des oberschwäbischen Chorverbands, Anne-Regina Sieber, mit der goldenen Verbandsehrennadel für ihre großen Verdienste im Ehrenamt ausgezeichnet. Nach dem Start als Chorleiterin im Erwachsenenchor 1994 gründete sie dann 1996 den Kinder- und Jugendchor und bildete circa 700 Kinder aus. Die Chorleiterin geht gezielt auf die Wünsche der Kinder ein, schreibt Lied- und Musicaltexte in kindgerechte Fassungen um, beendet die Singstunden mit Spielen und bietet jedes Jahr ein Hüttenwochenende zur Freizeitgestaltung an. Als Dank für das viele Herzblut, das sie den ihr anvertrauten Kindern und Jugendlichen entgegenbrachte, erhielt sie vom Vereinsvorsitzenden Gerhard Mack einen Blumenstrauß und einen Gutschein. Auch Sängerin Daniela Mack, die von Anfang dabei war, konnte vom Vorsitzenden mit einer Urkunde für 25 Jahre Singen, einem Blumenstrauß und einem Notenschirm ausgezeichnet werden.

Als Glanzpunkt des Jubiläums und mit Unterstützung der speziellen Jugendprojektförderung „Take it“ des Landes BW konnten die Gäste ein beeindruckendes Musikfeuerwerk mit den Cinderella-Melodien bestaunen.