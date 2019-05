Der CDU-Kreisverband Biberach bietet in Zusammenarbeit mit der Frauen-Union am Montag, 20. Mai, um 19 Uhr im Gasthaus „Rößle“ in Kirchdorf eine Informations- und Diskussionsveranstaltung zur Europawahl an. Gastrednerin ist die Zweitkandidatin der CDU im Regierungsbezirk Tübingen, Christine Jerabek.