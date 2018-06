Chorprojekt unter dem Motto „Sag Dankeschön“

Für das Frühjahrskonzert unter dem Motto „Sag Dankeschön“ am Samstag, 28. April, sucht der Liederkranz Kirchdorf unter dem Chorleiter und Musiklehrer Roland Horst noch Sängerinnen und vor allem Sänger, die Interesse an moderner und schwungvoller Chormusik haben. Das vorgesehene Programm umfasst die bekannten Hits „What a wonderful world“, „You raise me up“, „One moment in time“, der Titelsong aus „Tom und Jerry“ von Udo Jürgens „Vielen Dank für die Blumen“, „Sing mit mir“ nach der weltbekannten Melodie „Ain’t she sweet“ und die Pop Hymne „That‘s what friends are for“.

Die Texte sind überwiegend deutsch. Probentermine sind mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr. Die Teilnahme an diesem Projekt ist mit keiner Vereinsmitgliedschaft verbunden und soll nach Angaben des Liederkranzes einfach Spaß machen und die Möglichkeit bieten, mit Instrumentalbegleitung bekannte Hits zu singen. Der Projektstart ist am Mittwoch, 7. Februar, um 20 Uhr im Vereinsraum in Kirchdorf. Der Probeneinstieg ist aber auch noch den ganzen Februar hindurch möglich.

Weitere Informationen gibt es bei Gerhard und Brigitte Mack,

Telefon 07354/2888, E-Mail Mack.Gerhard@t-online.de und im Internet unter: www.liederkranz-kirchdorf.de