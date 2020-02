Chorprojekt unter dem Motto „Das Schöne auf der Welt“

Für das Frühjahrskonzert unter dem Motto „Das Schöne auf der Welt“ am Samstag, 9. Mai, sucht der Liederkranz Kirchdorf unter dem Chorleiter und Musiklehrer Roland Horst noch Sängerinnen und vor allem Sänger, die Interesse an moderner und schwungvoller Chormusik haben. Das vorgesehene Programm umfasst die bekannten Hits „Earth Song„ und „Heal the world“ von Michael Jackson, „Ich glaube“ und „Ihr von morgen“ von Udo Jürgens sowie „What a wonderful world“, „For the children“ und „The earth is my mother“ von Maierhofer. Die Texte sind überwiegend deutsch.

Probentermine sind mittwochs von 20 bis 21.30 Uhr. Die Teilnahme an diesem Projekt sei mit keiner Vereinsmitgliedschaft verbunden, solle einfach Spaß machen und die Möglichkeit bieten, in flotter Instrumentalbegleitung bekannte Hits zu singen, teilt der Liederkranz mit.

Der Projektstart ist am Mittwoch, 12. Februar, um 20 Uhr im Vereinsraum in Kirchdorf. Der Probeneinstieg ist laut Liederkranz aber auch noch den ganzen Februar hindurch fließend möglich.