Chormusik aus fünf Jahrhunderten in Kirchdorf

Gerade Kunst und Kultur mussten während der Pandemie einen langen Atem beweisen. Der Evangelische Kirchenchor der Kirchengemeinde Kirchdorf konnte so zwei Jahre in Folge nicht das traditionellen Weihnachtskonzert abhalten. Nun soll die Geduld der Musikliebenden belohnt werden. Am 2. Juli um 19.30 Uhr findet ein Chorkonzert in der St. Vinzentius-Kirche statt. Musik aus fünf Jahrhunderten wird die Zuhörerinnen und Zuhörer in die Welt der Töne entführen. Mit den Werken von Joseph Haydn, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn Bartholdy, Hugo Distler und anderen wollen die Sängerinnen und Sänger die Gäste an diesem Sommerabend verwöhnen.

Die Musizierenden haben, unter der Leitung von Gudrun Diebold, mit viel Leidenschaft und Herzblut ein musikalisches Erlebnis vorbereitet und sind voller Vorfreude. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen und werden einem guten Zweck zugeführt.