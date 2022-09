Chöre der Region Iller treffen sich zum Freundschaftssingen in Kirchdorf

Nach drei Jahren Pause treffen sich die Chöre der Region Iller zu einem Freundschaftssingen am Sonntag, 2. Oktober um 18 Uhr in der Turn- und Festhalle Kirchdorf. Dazu lädt der Liederkranz Kirchdorf neben den teilnehmenden jungen und traditionellen Chören auch musikinteressierte Zuhörerinnen und Zuhörer ein. Saalöffnung ist bereits um 17 Uhr mit der Möglichkeit, sich mit einem Vesper oder Essen für den geselligen Abend zu stärken. Mit jeweils zwei Liedern beginnen die mitwirkenden Chöre aus Erlenmoos, Gutenzell, Rot an der Rot, Bonlanden, Dettingen (MGV und Horizont) und aus Kirchdorf ihre bunt gemischten Vorträge. Statt einem gemeinsamen Lied werden erstmals bekannte Schlager, die über Leinwand als Mitsinglieder dargeboten werden, für Stimmung und Geselligkeit sorgen. Es dies sind Hits wie zum Beispiel „Wir lassen und das Singen nicht verbieten“ „Ein Stern, der deinen Namen trägt“, „Griechischer Wein“ sowie „Eviva Espania“. Nach einer Pause werden die Teilnehmerinnen und Teilnehmer im dritten Teil des Abends ihre Talente in geselligen, lustigen, theatralischen Liedern und Sketchen darbieten. Für die musikalische Unterstützung der Chöre steht ein Flügel und Tontechnik zur Verfügung. Der Eintritt ist frei.