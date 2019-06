Brand entpuppt sich als Lagerfeuer

Ein vermeintlicher Brand hat sich am Freitag in Kirchdorf als Lagerfeuer entpuppt. Die Polizei berichtet, dass an dem Abend ein aufmerksamer Bewohner des Hochhauses gegen 21.30 Uhr einen Feuerschein in östlicher Richtung meldete. Der Mann konnte auch Brandgeruch wahrnehmen. Die alarmierte Feuerwehr und die Polizei begaben sich auf die Suche. Im Erlenweg wurden die Bewohner bei einem Lagerfeuer in ihrem Garten angetroffen. Dieses hatte laut Polizei eine übliche Größe und war bestens unter Kontrolle. Die Feuerwehr Kirchdorf konnte unverrichteter Dinge wieder einrücken und die Polizei setzte ihre Streife fort.