Betrunkene Fahrerin schrottet ihren Wagen

Eine alkholisierte Autfahrerin hat am Samstagmorgen in Kirchdorf die Kontrolle über ihren Wagen verloren. Das berichtet die Polizei. Gegen 3.50 Uhr befuhr eine 28-Jährige die Stadionstraße. In einer Linkskurve verlor sie auf eisglatter Straße die Kontrolle über ihren VW Polo. Das Auto prallte in den Metallzaun der dortigen Firma. Durch den Aufprall kippte das Auto auf das Dach. Bei der Unfallaufnahme stellte die Polizei fest, dass die Frau unter Alkoholeinflussung stand. Ein Test ergab laut Polizei einen Wert von mehr als über 2,0 Promille. Die Fahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sie wurde in eine Klinik gefahren. Dort wurde auch eine Blutprobe erhoben. Ihren Führerschein gab sie freiwillig ab. Am VW entstand laut Polizei wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 3000 Euro. Der Schaden am Zaun kann noch nicht beziffert werden.