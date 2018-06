Besuch am Ort der vier „guten Geister“

Die Junioren-Lesegruppe der Bücherei Kirchdorf, die „Litera-Tour Junior“, hat den Jahresausflug nach München ins Schloss Blutenburg unternommen. Dort besuchten die Kirchdorfer die weltweit größte internationale Jugendbibliothek, gelegen in dem an der Würm gelegenen Wasserschlösschen der Wittelsbacher aus dem 15. Jahrhundert.

Bei der Führung erfuhren die Kirchdorfer, dass die Jugendbibliothek 1949 von der Stuttgarter Jüdin Jella Lepman gegründet worden war. Lepman emigrierte 1936 nach England und kehrte 1945 als Beraterin der US-Armee für Frauen und Jugendfragen nach Deutschland zurück. Da sie überzeugt war, dass man beim Wiederaufbau Deutschlands die Hoffnung vor allem in die Kinder zu setzen habe, und dass Bücher das beste Mittel seien, um die deutschen Kinder zu Weltoffenheit, Toleranz und Friedensliebe zu erziehen, konzentrierte sie einen erheblichen Teil ihrer Arbeit auf die Förderung der Kinder- und Jugendliteratur.

Heute hat die Bibliothek über 600000 Bücher in mehr als 130 Sprachen. Jährlich kommen 10000 Bücher dazu, wobei keines gekauft werden muss, alle werden von den Verlagen gespendet. In der „White-ravens“-Empfehlungsliste werden jedes Jahr auf der Frankfurter Buchmesse die besten internationalen Bücher anderen Verlagen zur Übersetzung empfohlen. Die aktuellen Bücher lassen sich vor Ort ausleihen, sodass jede Nationalität Bücher in der jeweiligen Muttersprache finden kann, was rege genutzt wird. Neben Programmen für Schulklassen und Lehrer finden im Schloss auch regelmäßig Lesungen, Workshops, Schreibwerkstätten und Ausstellungen statt, genauso dient die Einrichtung als wissenschaftliche Spezialbibliothek und Forschungsstätte für Stipendiaten aus der ganzen Welt.

Zuletzt besichtigten die Kirchdorfer die Heimstätte der vier „guten Geister“ der Bibliothek, denen jeweils in einem Turm ein Museum eingerichtet wurde. Das Michael-Ende-Museum beherbergt einen großen Teil seines Nachlasses, Erich Kästner und James Krüss haben eine eigene Plattform und Binette Schröder ein eigenes Kabinett mit aktuellen Ausstellungen und Kinderbuch-Illustrationen, so die zurzeit gezeigte und hoch aktuelle Wanderausstellung „Guten Tag, lieber Feind“ zum Thema Krieg, Fremdenhass und Vertreibung aus Kindersicht.

Tourinterner Poetry Slam

Tief beeindruckt von so viel Worten, Geschriebenem und Gedachtem machten sich die Kirchdorfer auf den Weg, um in München noch zu bummeln, bevor es zurück nach Kirchdorf ging. Teil zwei des Ausflugs fand in der vertrauten Umgebung der Bücherei Kirchdorf statt. Nach einer Stärkung fand der tourinterne „Poetry Slam“ der Junioren statt. Mit Tiefgang, Humor, aber auch verdrückten Tränen wurden eigene Ideen und Gedanken präsentiert. Die drei Besten erhielten von Tobias Meinhold vom Kultur-Reservoir gespendete Eintrittskarten zum jüngsten Wortkonzert.

Nach der Übernachtung in der Bücherei und dem Frühstück war der Jahresausflug zu Ende.