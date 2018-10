Besinnliche Lieder und Texte zum Erntedankfest

Zu einer Stunde des Lobens und des Dankens haben die katholischen Kirchenchöre Kirchdorf und Kirchberg am Abend des Erntedankfests in die historische Pfarrkirche St. Blasius eingeladen. Nach einer instrumentalen Einstimmung durch Brigitte Mack (Altflöte), Patricia Hörmann (Oboe) und Thomas Hörmann (Orgel) befasste sich Chorleiterin Patricia Hörmann in ihren einleitenden Worten mit der Bedeutung des Wassers für das Wachstum und Gedeihen und für das Leben überhaupt.

Angesichts des zwar sonnigen und warmen, aber andererseits viel zu trockenen Sommers war dies ein aktuelles und geradezu bedrängendes Thema, dem sich der Kirchenchor Kirchberg unter der Leitung von Viktor Gräser mit dem dazu passenden Lied „Wir säen und wir streuen“ anschloss. Nach einem weiteren gedanklichen Impuls, der mit der Aussage „Bei dir ist die Quelle des Lebens“ den Menschen als Geschöpf und Beschenkten in den Blickpunkt rückte, folgten die beiden Danklieder „Lobe den Herrn meine Seele“ und „Preiset mit uns den Herrn, ein Gott, der große Dinge tut“, im Wechsel von einer Solostimme und dem Chor vorgetragen.

Nach einem weiteren Instrumentalstück und einer Legende, die sich mit guten und schlechten Taten befasste, vereinigten sich beide Chöre zu einem raumfüllenden Ensemble, das die Lobgesänge „Alles, was Odem hat“ und „Laudate omnes gentes“ feierlich erklingen ließ. Bei den von Claudia Ruf gesprochenen Fürbitten wurde das Thema Wasser nochmals thematisiert und die Bitte angefügt: Guter Gott, komm zu mir wie Wasser in der Wüste. Mit den Liedern „Gott hat dir längst einen Engel geschenkt“ sowie „Rosenkranzkönigin“ und „Wunderschön prächtige“, letzteres gemeinsam mit den Zuhörern gesungen, fand das Abendlob zum Erntedankfest einen zum Marienmonat Oktober passenden Abschluss.