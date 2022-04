Bast und Weber qualifizieren sich für DM

Mit einem klaren Ziel sind Evelyn Bast und Linus Weber vom SV Kirchdorf zum dritten Junior Masters im Kunstradfahren in Ilsfeld gereist. Beide wollten sich für die deutsche Meisterschaft qualifizieren und das gelang am Ende auch. Zugleich wurde noch der fünfte und sechste Durchgang der Qualifikation für die EM ausgetragen, die Weber schon sicher hatte.

Linus Weber betrat im Einer-Wettbewerb als erster Kirchdorfer Sportler die Wettkampffläche. Gleich zu Beginn hatte er nach SVK-Angaben mit einer kleinen Unsicherheit beim Sattelstand zu kämpfen. Beim Übergang vom Steuerrohrsteiger in den Fronthang setzte er etwas schräg das Vorderrad auf den Boden auf und musste vom Rad – zwei Punkte Abzug. Anschließend spulte Weber sein Programm sehr konzentriert und ruhig bis zum Ende ab. Es blieben 168,30 Punkte auf der Anzeigetafel stehen, die DM-Qualifikation war erreicht. Daniel Stark, der als Letzter der Gruppe an den Start ging, sicherte sich mit 166,14 Punkten den zweiten Platz.

Nach der Mittagspause begann der Einer-Juniorinnen-Wettkampf mit Evelyn Bast. Sie startete als Sechste von 17 Sportlerinnen. Bast betrat laut SVK-Mitteilung hochkonzentriert die Fläche, begann ihr Programm sauber und spulte Übung für Übung kontrolliert ab. Durch eine kleine Unachtsamkeit beim Umsetzten vom Rückwärts- ins Vorwärtsfahren musste sie zwischen den Übungen eine kurze Bodenberührung in Kauf nehmen, was zwei Punkte kostete. Dennoch brachte sie ihr Programm sauber zu Ende, die Zeit reichte aber nicht um die letzte Übung in der vorgegebenen Zeit unterzubringen, was nochmals drei Punkte Abzug bedeutete. Schlussendlich bewertete das Kampfgericht Basts Kür mit 100,62 Punkten, was Platz neun bedeutete. Damit qualifizierte sie sich erstmals für die Junioren-DM, die am 14./15. Mai in Amorbach ausgetragen wird.

Am Abend stand der letzten Durchgang der EM-Qualifikation auf dem Programm. Dabei ging Linus Weber als Zweiter nach Simon Halter auf die Fläche. Dem Kirchdorfer gelang seine Lieblingsübung, der Maute-Sprung, nicht ganz sauber und er musste dafür einen hohen Punktabzug hinnehmen. Weber ließ sich durch das Missgeschick jedoch nicht aus der Konzentration bringen und beendete sein Programm ohne weitere größere Fehler. So blieben 165,72 Punkte übrig. Das bedeutete Platz zwei im Finaldurchgang hinter Daniel Stark, der mit 170,69 Punkten eine neue Bestleistung erreichte.

Linus Weber gewann derweil durch eine konstante Fahrweise die Gesamtwertung der dreiteiligen Junior-Masters-Serie mit insgesamt 255 Punkten. Für den jeweiligen Tagessieg hatte es 100 Zähler gegeben.

Am 1. Mai findet nun die Bezirksmeisterschaft der Schüler und Elite in Ravensburg statt. Für Weber geht es derweil nach Saarbrücken zum EM-Vorbereitungslehrgang.