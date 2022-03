Bast qualifiziert sich für DM-Halbfinale

Von insgesamt 51 gemeldeten Sportlerinnen und Sportlern haben 14 pandemiebedingt nicht bei den baden-württembergischen U19-Meisterschaften im Kunstradfahren in Unterweissach antreten können. Darunter waren auch Starter des SV Kirchdorf.

Von den vier qualifizierten Sportlerinnen und Sportlern des SVK konnten Jana Wager und Pia Schlichting im Doppel sowie Linus Weber im Einer krankheitsbedingt nicht in Unterweissach dabei sein. So musste Evelyn Bast diesmal die Fahne des SV Kirchdorf allein hochhalten, was ihr nach SVK-Angaben mit Bravour gelang.

Bast startete am Nachmittag in der stark besetzten Disziplin der Einer-Juniorinnen. Sie ging als siebte von zwölf Sportlerinnen mit einer eingereichten Punktzahl von 114,10 an den Start. Fuhr sie ihr Programm bei den vergangenen beiden Wettkämpfen noch unsicher und mit wenig Kontinuität, zeigte sie sich diesmal auf den Punkt konzentriert. Vor allem die erste Hälfte der Kür spulte Bast ordentlich und mit kaum Abzug ab. Nur beim Übergang vom Kehrreitsitz in den Kehrlenkersitzsteiger rückwärts benötigte sie einen zweiten Versuch, welcher ihr dann schlussendlich auch ohne eine Bodenberührung gelang. Allerdings reichte die Zeit aufgrund der Wiederholung nicht ganz aus und Basts letzte Übung, der Kehrlenkersitzsteiger, wurde nicht mehr gewertet. Dennoch stellte sie mit 100,14 Punkten eine persönliche Bestleistung und sicherte sich zufrieden den fünften Platz. Überraschend qualifizierte sich Bast somit für das DM-Halbfinale am 23. April in Ilsfeld. Erste wurde Hannah Reichle aus Bad Schussenried mit 167,13 Punkten.

Vor der DM wird in zwei Wochen der erste Durchgang der Junior-Masters-Serie in Velbert (Nordrhein-Westfalen) ausgetragen. Dort möchte Linus Weber wieder dabei sein.