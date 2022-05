Bast/Keller holen sich Titel und DM-Ticket

Das U15-Doppelpaar Adrian Bast und Maximilian Keller vom SV Kirchdorf ist bei den württembergischen Schüler-Meisterschaften im Kunstradfahren in Nebringen zum Titel gefahren. Dabei zeigten die beiden 14-Jährigen nach SVK-Angaben erneut eine sehr schöne Kür, mit einer tollen Ausstrahlung.

Das Kampfgericht hatte am Ende nur wenig Anlass, Bast/Keller Punkte abzuziehen. Nur bei der Lenkerdrehung/Dornenbeugestand bekamen sie Abzüge, konnten aber einen Sturz vermeiden. Als einzige Starter bei den U15-Schülern gewannen sie am Ende den württembergischen Meistertitel mit 88,61 Punkten und qualifizierten sich damit für die deutsche Schülermeisterschaft in Bergheim, welche im Juni stattfindet. Zuvor steht für das Duo noch das BW-Cup Finale in Stuttgart-Obertürkheim auf dem Programm.

Linus Weber, der vor zwei Wochen deutscher Meister im Einer-Kunstradfahren der Junioren wurde, startet unterdessen am Samstag, 28. Mai, bei der Europameisterschaft im schweizerischen Schaffhausen für Deutschland. Bereits am Mittwoch reist der 15-jährige Kirchdorfer mit der Nationalmannschaft und seinen beiden Trainern Stefan Raaf und Viktor Volk nach Schaffhausen, um sich an die Halle und den Boden zu gewöhnen. In einer Gruppe von 13 Teilnehmern aus acht Nationen startet der SVK-Sportler mit einer eingereichten Schwierigkeitspunktzahl von 176,50 Punkten von Position zwei aus in den Wettbewerb. Sein Nationalkaderkollege Daniel Stark aus Bernlohe (Bayern) tritt mit einer Kür von 179,9 Punkten als Letzter im Wettbewerb an.

Ebenso in Schaffhausen am Start sein wird Hannah Reichle vom RMSV Bad Schussenried. Sie geht als Favoritin in den Einer-Wettbewerb der Juniorinnen.