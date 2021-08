Bast/Keller holen sich DM-Titel

Zwei Podestplätze hat der SV Kirchdorf bei den deutschen Meisterschaften im Kunstradfahren der Junioren und Schüler in Amorbach (Bayern) verbuchen können. Das Duo Adrian Bast und Maximilian Keller holte sich den DM-Titel bei den Schülern. Linus Weber belegte überraschend Rang drei im Einer-Wettbewerb der Junioren und Lisa Weber wurde Siebte bei den Juniorinnen.

Schöne Ausstrahlung

Die unter einem strengen Hygienekonzept ausgetragene DM begann mit dem Einer-Wettbewerb der Juniorinnen. In einem Starterfeld von 22 Sportlerinnen ging Lisa Weber als 15. an den Start. Gleich bei der dritten Übung rutschte sie vom Pedal und musste dadurch eine Bodenberührung in Kauf nehmen. Sie behielt nach SVK-Angaben aber die Nerven und fuhr mit einer schönen Ausstrahlung ihre Kür zu Ende. Auf der Anzeigetafel blieben 140,77 Punkte stehen und somit beendete Weber ihre Juniorinnenzeit mit Platz sieben in einem sehr starken Starterfeld.

Hochkonzentriert und souverän

Am Nachmittag des ersten DM-Tags trat Linus Weber im Einer-Wettkampf der Junioren an. Als einer der Jüngsten im sehr gut besetzten Starterfeld mit 13 Sportlern ging er als Fünftletzter auf die Fläche. Übung für Übung spulte er laut SVK-Mitteilung hochkonzentriert und souverän ab. Kleine Probleme hatte er erneut bei den Drehungen, wofür es Punktabzüge gab. Dennoch blieben am Ende 153,64 Zähler stehen. Mit diesem Ergebnis konnte Weber seine konstante Jahresleistung bestätigen und seine nach ihm startenden Konkurrenten etwas unter Druck setzen. Am Ende landete der 14-Jährige in seinem ersten Juniorenjahr überraschend auf dem dritten Platz. Philipp-Thiess Rapp vom RV Tailfingen belegte Rang eins, gefolgt von Ruben Geyer (RKV Denkendorf).

Sehr schöne Performance

Am zweiten DM-Tag war das Kirchdorfer Schüler-Doppel Bast/Keller an der Reihe. Als letztes von fünf Duos mussten sie die Wettkampffläche betreten. Das Doppel Wechner/Stadler vom RSV Schleissheim hatte bereits ein top Ergebnis von 80,00 Punkten vorgelegt. Bast/Keller ließen sich aber davon nicht beeindrucken und fuhren ihr Programm mit einer sehr schönen Performance durch. Nach fünf Minuten stiegen beide als neue deutsche Meister im Zweier der offenen Klasse vom Rad. Zudem stellten die beiden 13-Jährigen einen neuen deutschen Rekord von 84,25 Punkten auf. Dieser wurde zuvor seit 2009 nicht mehr überboten.

Auch bei den Kirchdorfer Trainern Stefan Raaf und Viktor Volk sorgte die überragende Ausbeute nach SVK-Angaben für große Freude und Zufriedenheit.