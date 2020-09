Badesaison in Kirchdorf geht zu Ende

Die Saison im Kirchdorfer Freibad geht noch in den Sommerferien zu Ende.

Wie Bürgermeister Rainer Langenbacher im aktuellen Amtsblatt mitteilt, werde das Bad „aufgrund der herbstlichen Wetterprognose für die nächste Woche“ ab Montag, 7. September geschlossen. „Wir hoffen, mit der Aufnahme des Badebetriebs ein Stück Lebensfreude und Normalität zugelassen zu haben“, so Langenbacher. Durch die begrenzten Besucherzahlen hätten die Badegäste in diesem Jahr ein Platzangebot in den Becken und auf den Liegewiesen vorgefunden, „wie dieses oft nur in privaten Pool- und Gartenanlagen erreicht wird“.