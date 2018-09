Bürgermeister stellt Sanierung der Laufbahnen im Stadion in Aussicht

Ein erleichtertes Aufatmen hat es beim Sportverein Kirchdorf gegeben. Bei der Jahreshauptversammlung konnte das Leitungstrio mit dem Vorsitzenden Berthold Link und den beiden Stellvertretern Jürgen Obersteg und Ralf Bartz einstimmig für zwei weitere Jahre wiedergewählt werden. 2017 hatten sie sich zunächst für eine einjährige Amtszeit zur Verfügung gestellt. Nun wollen sie weiter machen.

Auch die erfahrene Schatzmeisterin Regina Knoll macht weiter.

Vereinsjugendleiterin Claudia Nagel Wagner berichtete vom SVK-Kindernachmittag und der Abenteuerlandschaft der Turngruppe. Den Bericht der Gymnastikabteilung trug Claudia Ruf in Versen vor, mit der abschließenden Feststellung: „In der Abteilung läuft es rund, darum bleiben auch alle gesund.“ Daniel Birkle berichtete von den aktiven Fußballmannschaften, die die Spielrunde mit einem Platz im oberen Drittel abgeschlossen hatten. Sein Jugendleiter Thomas Springer hob hervor, dass über Spielgemeinschaften mit Nachbarvereinen wieder in allen Altersgruppen eine Mannschaft gestellt werden kann und erwähnte als besonderes Ereignis die Jugendbegegnung mit dem französischen Partnerverein SC Lannilis. Von der Leichtathletikabteilung, die neben Wettkampfsport bis auf Landesebene auch die Freizeitgruppen Lauftreff, Sportabzeichen, Billard und Volleyball betreibt, berichtete Wolfgang Remiger. Claudia Keller stellte ihre sowohl im Kunstradsport als auch im Bereich Freizeitradeln im Aufwind befindliche Radsportabteilung vor. Auf 223 Tage Flugbetrieb auf ihrem nun auch mit einem Stromanschluss versehenen Fluggelände konnte Rainer Blumenthaler von den Modellfliegern verweisen und auch die Tennis- und Tischtennisabteilung blickte auf ein erfolgreiches Jahr zurück.

Mit dem Kompliment „Sie machen alle einen hervorragenden Job“ bedankte sich Berthold Link bei seinen Abteilungsleitern. Er griff Themen wie Datenschutz, Integration von Migranten sowie Unterstützung durch Spenden auf. Schatzmeisterin Regina Knoll präsentierte ein Plus von rund 10 000 Euro, von dem vor allem die Jugendarbeit im Verein profitieren soll. Bürgermeister Rainer Langenbacher ging in seinem Grußwort auf den Umbau der Stadiongaststätte und die damit verbundene Änderung der Nutzungsrechte ein. Die Gaststätte wird künftig von der Gemeinde betrieben und unterhalten. In der Verantwortung des Sportvereins bleiben nur noch die Umkleide-, Geräte- und Sanitärräume im Untergeschoss. Im kommenden Frühjahr sollt die Sanierung der Laufbahnen angegangen werden, versprach er.

Zum Abschluss konnten Berhold Link und sein Stellvertreter Jürgen Obersteg wieder eine Reihe von Mitgliedern für ihre langjährige Vereinstreue auszeichnen, darunter mit der Ehrennadel in Gold: Horst Konetka, Marianne Kiechle, Irene Scherl, Thomas Springer und Winfried Springer. Die Ehrennadel Gold 50 erhielten die Ehrenmitglieder Ulrich Balzer und Harald Notz sowie Klaus Specker.