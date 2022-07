Autorenlesung an der Grundschule in Kirchdorf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach über vier Jahren fand in Kirchdorf endlich mal wieder eine richtige Autorenlesung statt und diesmal gleich im großen Stil für alle Grundschülerinnen und -schüler der Michael-von-Jung Schule. Schriftsteller und Drehbuchautor Christoph Fromm war mit Anne Fessler vom Primero Verlag aus München angereist, um sein neuestes Kinderbuch „Gottfried, der Turborabe, Enno und Kira zeigen es allen“ vorzustellen und daraus zu lesen. Dieses Buch ist der dritte Teil der Geschichte um das Flüchtlingskind Enno und seine Schwester Kira, die immer vom frechen Raben Gottfried beschützt werden und so manche Schwierigkeiten und Abenteuer zusammen meistern. Christoph Fromm wusste die Kinder mit seinen Handpuppen und Bildern aus dem Buch zu begeistern, sie durften sogar am Schluss mit ihm zusammen rappen, was das längere Stillsitzen gut bewältigbar machte. Der Autor las zuerst vor den jeweils beiden ersten und zweiten Klassen und wiederholte den Auftritt nach einer Pause vor den Klassen drei und vier. Organisiert wurde die Veranstaltung von der Schul- und Gemeindebücherei Kirchdorf und finanziert mit einer Spende der Geschwister-Simmler Stiftung. Herzlichen Dank hierfür.