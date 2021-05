Autofahrer mit Drogen unterwegs

Ein 26-jähriger Autofahrer ist am Montagabend in Kirchdorf mit Drogen unterwegs gewesen. Wie die Polizei berichtet, kontrollierten Polizeibeamte den Autofahrer kurz vor 17 Uhr in der Nähe der Opfinger Straße. Weil sie den Verdacht hatten, dass der 26-Jährige Drogen genommen hatte, kam der Mann in ein Krankenhaus. Dort nahm ihm ein Arzt Blut ab. Außerdem hatte der Autofahrer Drogen dabei. Die Beamten beschlagnahmten das Marihuana. Nun kommen auf ihn Anzeigen zu. Außerdem erhält die Führerscheinstelle einen Bericht.

Die Polizei warnt vor Rauschgiften. Und sie warnt davor, im Rausch ein Fahrzeug zu führen. Er senkt die Hemmschwelle und wirkt sich negativ auf Reaktion und Wahrnehmung aus. Das kann zu schweren Unfällen mit Gefahren für Leib und Leben führen. Neben Bußgeldern oder Strafanzeigen droht deshalb auch der Entzug der Fahrerlaubnis.