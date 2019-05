Ausstellung zeigt ausdrucksstarke und farbenfrohe Werke

Die Künstler Tanja Thalheimer und Richard Riedmüller stellen zurzeit im Kirchdorfer Rathaus aus. Tanja Thalheimer malt überwiegend Naturmotive in Acryl und teilweise Aquarell. Richard Riedmüller zeigt expressionistische Acryl-Malerei ausgestellt. Eröffnet wurde die Ausstellung von Bürgermeister Rainer Langenbacher, für den musikalsichen Rahmen der kleinen Feier sorgten die Dettinger Musikanten Dietmar Redle und Volker Hartmann.

Beide Künstler haben ihren individuellen und unverwechselbaren Stil. So erzählen die Bilder von Tanja Thalheimer oft von ihren Leidenschaften, der Natur und dem Reiten. „Meine Kunst soll Freude machen und positive Emotionen erwecken“ sagt die Künstlerin, die bereits seit ihrer Kindheit malt. So ist es auch, wenn man beim Betrachten ihrer Bilder die Sonnenstrahlen auf der duftenden Blumenwiese förmlich spürt. Blumen, Menschen und auch Pferde sind häufige Motive in den Werken der Oberopfingerin. Sie ist fasziniert von Pferden und hält in eindrucksvollen Momentaufnahmen die Bewegung der Tiere fest, veranschaulicht deren Dynamik und Kraft. Regelmäßig stellt die Künstlerin aus, so in der Kartause Buxheim.

Richard Riedmüllers Werke entstehen, wie er selbst sagt „meist emotional und intuitiv“. Für den Dettinger ist die Malerei ein Weg zur Selbstfindung. Inspiriert durch den neoexpressionistischen österreichischen Künstler Peter Feichter, arbeitete er seinen individuellen Stil aus. Seine Experimente mit Farben und Naturstoffen findet man als lebendige, mehrschichtige Eingravierungen aus Quarzsand und Naturkohle. Sie verleihen den Bildern eine Räumlichkeit, die den Betrachter am Geschehen teilhaben lässt. Dabei liegt es sprichwörtlich im Auge des Betrachters, was das Geschehen genau darstellt, Riedmüllers Bilder sind offen für die Interpretationen. „Und manchmal“, erzählt der Künstler „sehen die Leute etwas in meinen Bildern, was ich gar nicht so gemalt habe.“

„Kunst hat immer mit der Verarbeitung von Erlebnissen zu tun und erlaubt somit einen persönlichen Blick in die Seele des Künstlers“, sagte Bürgermeister Rainer Langenbacher bei der Vernissage. Und in der Tat vermitteln die Werke von Thalheimer und Riedmüller dem Betrachter positive Emotionen und erzählen von Leidenschaften und vom Leben. Thalheimers malerische Naturverbundenheit zeigenden Bilder und Riedmüllers ausdrucksstarke Werke sind noch etwa einen Monat lang im Kirchdorfer Rathaus zu sehen.