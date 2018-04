August Rock ist seit 60 Jahren im Liederkranz aktiv

Mit einem bunten Strauß bekannter Melodien hat der Liederkranz Kirchdorf sein Publikum beim traditionellen Frühjahrskonzert in den anbrechenden Wonnemonat Mai hineingeleitet. Geendet hat der beschwingte Konzertabend mit dem „Sag Dankeschön mit roten Rosen“, ein Titel, der wohl ganz besonders den langjährigen Sängerinnen Amanda Riegger, Waltraud Rothdach, Angela Veit und dem seit 60 Jahren im Liederkranz aktiven August Rock gewidmet war. Die Ehrung dieses Quartetts bildete denn auch den Höhepunkt der Veranstaltung.

Der Programmeinstieg war jedoch in gewohnter Weise dem von Brigitte Mack geleiteten Kinder- und Jugendchor zugedacht. Mit „Hört nur die kleine Melodie“, einem kindgerechten Liedtext zur „Kleinen Nachtmusik“ von Mozart, eröffneten die Kids und CHORios ihren Beitrag und brachten danach das von einer Rhythmus-Gruppe, Klavier (Jakob Guntermann) und Schlagzeug (Robin Steinhauser) umrahmte „Cups“ zu Gehör. Viel Beifall erhielten auch der Koterzina-Titel „Seite an Seite“ und die Ohrwürmer „Kartoffelsalat“, „Lollipop“, ebenso das abschließende „Danke für die Lieder“ und die Zugabe „Nur dein Clown“.

Mit „Jeder Tag ein Sonnentag, den Gott schenken mag“ von Pasquale Thibaut stimmte der Liederkranz sodann auf die vom Vereins- und zugleich Regionsvorsitzenden Gerhard Mack vorgenommene Ehrung ein. Waltraud Rothdach, seit 40 Jahren im Sopran singend, dazu fünf Jahre Leiterin des Kinderchors und seit 2001 als Notenwartin tätig, erhielt die silbernen Ehrennadel des Schwäbischen Chorverbandes. Angela Veit, seit 50 Jahren als Sopranistin im Kirchenchor und im Liederkranz singend, war zudem 36 Jahre lang Schriftführerin. Dieses Amt, so Mack, habe sie mit unbeschreiblicher Leidenschaft ausgeführt und darüber hinaus mit ihren zahlreichen lustigen Sketchen stets für Geselligkeit und amüsante Unterhaltung gesorgt. Zum Dank durfte er sie mit der Ehrennadel des Deutschen Chorverbands auszeichnen.

Auf ebenfalls 50 aktive Jahre im Liederkranz kann Amanda Riegger zurückblicken, zunächst im Kirchenchor und seit 1974 auch im Liederkranz, wo sie im ersten Sopran vor allem als starke und stimmsichere Solistin die Zuhörer in ihren Bann zog. Seit 25 Jahren ist sie auch als stellvertretende Vorsitzende bei allen organisatorischen Aufgaben eine verlässliche Stütze. Als Anerkennung durfte sie ebenfalls die Ehrennadel des Deutschen Chorverbands entgegennehmen. Auf stolze 60 aktive Vereinsjahre kann August Rock zurückschauen, in denen er als Sänger, als Schauspieler, Michael-von-Jung-Darsteller bei Umzügen, als Fahnenträger, dazu 22 Jahre als Kassier und 24 Jahre als Kassenprüfer gedient hat. Einen unermüdlichen und selbstlosen Einsatz, ruhig und fleißig und damit ein Vorbild für alle, bescheinigte ihm Gerhard Mack bei seiner Laudatio. Das Lied des Chors „That’s what friends are for“, eine Aufforderung, gute Freunde nicht zu vergessen, war die passende Abrundung dazu.

Für den zweiten Teil des Konzertabends hatte Chorleiter Roland Horst wieder eine ausgesprochen stimmige Melodienfolge zusammengestellt; fröhliche, aufmunternde, aber auch zum Nachdenken anregende Lieder, deren Sinn durch die Texte der im Wechsel ansagenden Chormitglieder wirkungsvoll verstärkt wurde. Dank sicherer Stabführung und unterstützt durch eine beeindruckende instrumentale Begleitung von Stefan Hörmann (Klavier) und Jakob Guntermann boten die Sänger ein mit viel Beifall honoriertes Programm. Besonders zu gefallen wusste das Terzett Christa Ganser, Amanda Riegger und Angela Veit, in Frack und Zylinder als verliebte Nulpen auftretend, sowie Anett Schreiber und Achim Fritschmann in dem Duett „Das Geschenk“. Im Blickpunkt stand das Danken aber auch bei den Titeln „Vielen Dank für die Blumen“, „Merci“, „You raise me up“, „What a wonderfol world“ und „One Moment in Time“ – und natürlich auch beim Schlussapplaus des dankbaren Publikums.