Angelsaison beginnt mit Hammer, Säge und Müllsack

Mehr als 30 Mitglieder des Angelsportvereins Kirchdorf haben sich getroffen, um gemeinsam die Vereinsgewässer Real- und Poppeler See vom Winter zu befreien und fit fürs Frühjahr zu machen. Durch die schwere Schneelast im Winter und die zahlreichen Biber musste sehr viel „Holzarbeit“ verrichtet werden. Die Biberpopulation an den beiden Seen ist nach Vereinsangaben in den vergangenen Jahren so rasant gestiegen, dass der Wald im Bereich der Seen stark gelichtet wurde.

Neben der Umsturzgefahr von Bäumen für Angler und Spaziergänger fehlt es an Nistplätzen für viele unterschiedliche Vogelarten, die rund um die Seen noch reichlich Insekten als Nahrung finden, teilt der Angelsportverein mit. Für die Unterwasserwelt seien insbesondere die Dämme gefährlich, die die Wasserzirkulation im See beeinflussen. Gerade im nordöstlichen Bereich des Realsees sei hier Wachsamkeit geboten, da sonst die Kinderstube des Sees durch zu wenig Sauerstoff veröden könnte.

Von den beiden neuen Gewässerwarten Marcus Stetter und Wolfgang Leonhardt wurde einerseits darauf geachtet, dass jeder Bereich ausreichend durchströmt wird, andererseits darauf, dass genug Geäst im Wasser verbleibt, damit die Jungfische ausreichend Rückzugräume haben, um sich vor Raubfischen und Vögeln wie Reiher und Kormoran zu schützen. „Es entspricht auch der Philosophie vom Angelsportverein Kirchdorf, die Angelei als facettenreiches Naturerlebnis erfahrbar zu machen“, so Stefan Hemmerle, Vorsitzender des Angelsportvereins Kirchdorf.

Besonders erfreulich bei der diesjährigen „See-Putzede“ sei gewesen, dass – bis auf eine komplette Gartenhütte – sich die Anzahl der Müllsäcke mit deren drei in Grenzen gehalten habe: Vermutlich auch ein Erfolg der Arbeit im Verein, der bereits in seiner Jugendgruppe die nächste Generation zum Umweltschutz anleitet. „Das, was wir unseren Kindern weitergeben möchten, sind keine kapitalen Fischtrophäen, sondern ein ökologisch nachhaltiges Erbe“, bilanzierte Stefan Hemmerle. Mit einem großen Topf Wienerle bedankte sich der Vorstand bei den engagierten Helfen und verwies auf das kommende Fischerfest am 1. Mai an selber Stelle.