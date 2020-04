An diesem Standort soll in Kirchdorf ein neuer Kindergarten entstehen

Der Kirchdorfer Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung auch das Betreuungsangebot für das Kindergartenjahr 2020/21 festgelegt. In Kirchdorf bleibt demnach alles wie gehabt. Die sechs bestehenden Kindergartengruppen werden im neuen Kindergartenjahr unverändert fortgeführt. Dies gilt auch für die drei Feriengruppen. Anders in Oberopfingen. Im Wilhelm-Sailer-Kindergarten werden ab September eine neue Gruppe und zwei weitere Feriengruppen benötigt, wenn alle Kinder einen Platz bekommen sollen. Der Einrichtung dieser zusätzlichen Gruppen stimmte der Gemeinderat geschlossen zu. Bürgermeister Langenbacher merkte aber an, dass die neuen Gruppen nur eingerichtet werden könnten, wenn das zusätzlich notwendige Personal gefunden werde. (tr)