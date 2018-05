Adrian Bast sichert sich Titel

Adrian Bast vom SV Kirchdorf ist seiner Favoritenrolle bei den württembergischen Meisterschaften der Schüler im Kunstradfahren vollauf gerecht geworden. Er sicherte sich in Nebringen den Titel in der Altersklasse (AK) U13. Das sehr gute Abschneiden des SVK rundeten drei weitere Vizemeistertitel ab.

Der SV Kirchdorf war in Nebringen mit sechs Sportlern vertreten. Für fast alle war es der letzte Wettkampf der Saison. In der U13 ging Maximilian Keller als Vorletzter an den Start. Er zeigte eine sturzfreie und sehr schöne Kür, was mit einer neuen persönlichen Bestleistung von 57,43 Punkten und Silber belohnt wurde. Sein Vereinskamerad Adrian Bast startete als Letzter, erreichte mit 63,40 Punkten ebenfalls eine neue persönliche Bestleistung und gewann damit den Meistertitel. Seine Schwester Evelyn Bast ging in der U15 an den Start. Auch sie zeigte eine sehr schöne Kür. Den neu eingebauten Übergang vom Reitsitzsteiger in den Steuerrohrsteiger musste sie zwar nach einer Bodenberührung nochmals wiederholen. Dieser Fehler war aber vergessen, nachdem das Ergebnis feststand. Mit 69,13 Punkten erzielte sie eine neue persönliche Bestleistung und wurde Siebte. In derselben Altersklasse startete Theresa Schlichting, die ein fehlerfreies Programm mit einer sehr schönen Ausstrahlung präsentierte und mit 62,39 Punkten den neunten Platz belegte.

Nur wenige Starter später ging Theresa Schlichting nochmals mit ihrer Zweierpartnerin Daniela Igel in der U15 auf die Wettkampffläche. Beide blieben fast fehlerfrei, nur ein kleiner Leichtsinnsfehler kostete sie einige Punkte, 40,48 Zähler schlugen letztlich zu Buche, was Silber bedeutete.

Für Linus Weber lief es nicht ganz nach Plan. Bei einer neu eingebauten Übung, dem Reitsitzsteiger rückwärts, musste er vom Rad, was ihn einige Punkte kostete. Den Rest seiner Kür zeigte er aber ohne größere Fehler. Am Ende blieb ein Ergebnis von 76,23 Punkten stehen, was den dritten Vizemeistertitel für den SVK bedeutete. Außerdem qualifizierte er sich als einziger SVK-Nachwuchssportler für die DM vom 25. bis 27. Mai in Worms. Außerdem ist Linus Weber nach wie vor Gesamtführender im BW-Cup, bei dem das Finale am Sonntag, 13. Mai, in Friedrichshafen steigt.