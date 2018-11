Abenteuerlandschaft in Kirchdorf

Die Abenteuerlandschaft kommt am Sonntag, 25. November, wieder nach Kirchdorf. Von 14 bis 17 Uhr können alle Kinder ab circa drei Jahren in der Turn- und Festhalle sich bei der Gebirgstour, an der Spinnenwand, auf der Slackline und der Hängebrücke oder im Gleichgewichtsparcours und vielem mehr ausprobieren.

Wie jedes Jahr verwandeln die Übungsleiter des SV Kirchdorf die Turnhalle in eine große Abenteuerlandschaft. Jedes Kind hat hier laut Ankündigung die Möglichkeit beim Klettern, Hangeln, Springen, Balancieren und Schwingen und Rollen seine motorischen Fähigkeiten spielerisch auszuprobieren.

Wieder im Angebot ist die Rollbrettbahn. Auch die mehr als zehn Meter lange Airtrackbahn ist aufgebaut. Wer Freude am Klettern hat, kann sich am Kletterturm ausprobieren. Die Stationen werden von ehrenamtlichen Übungsleitern und Helfern betreut, während die Eltern bei Kaffee, Kuchen und Getränken das Treiben beobachten können. Der Erlös wird für die Jugendarbeit des SVK verwendet.

Die Kinder sollten in Turnkleidung und Turnschuhen kommen. Der Eintritt beträgt zwei Euro pro Kind.