Zwei junge Männer sind am Freitag bei einem Unfall in der Kirchdorfer Straße in Fellheim leicht verletzt worden.

Der 19-jährige Fahrer war von Kirchdorf kommend in Fahrtrichtung Ortsmitte unterwegs. Er kam laut Polizeibericht wohl aufgrund erhöhter Geschwindigkeit und erheblich abgefahrener Reifen nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte dort gegen den Bordstein und letztlich gegen eine Steinmauer auf der linken Seite.

Der 19-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Memmingen gebracht. Auch sein 21-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. In Summe entstand nach Schätzung der Polizei ein Sachschaden von etwa 15 000 Euro.