17 Nachwuchsforscher messen sich bei Liebherr

In den vergangenen Jahren haben sich die Nachwuchsforscher des Schülerforschungszentrums (SFZ) Südwürttemberg über viele Preise bei nationalen und internationalen Wettbewerben freuen dürfen. Nicht selten haben sich die Jugendlichen dabei auch der Konkurrenz aus den eigenen Reihen der insgesamt fast 600 SFZ-Schüler stellen müssen. Die Liebherr-Hydraulikbagger GmbH aus Kirchdorf, langjährige SFZ-Unterstützer, hat nun erstmalig einen SFZ-internen Wettbewerb ausgerichtet, bei dem insgesamt 17 Nachwuchsforscher in sechs Teams aus fünf verschiedenen SFZ-Standorten gegeneinander angetreten sind.

Die Ergebnisse dieser Forschungsarbeiten haben die Schüler einer Jury aus leitenden Entwicklungsingenieuren von Liebherr sowie zwei Vorstandsmitgliedern des SFZ Südwürttemberg präsentiert. Die Aufgabe war den Jugendlichen im Frühjahr gestellt worden. Dabei ging es um das Phänomen der Kavitation, der Bildung und Auflösung von Dampfblasen in bewegten Flüssigkeiten. Die Schüler sollten Ideen entwickeln, wie sich die Blasenbildung in geschlossenen Kühlsystemen, wie sie Liebherr in Baggern oder Materialumschlagmaschinen einsetzt, verringern lässt beziehungsweise wie einmal entstandene Blasen schnell aus dem System entfernt werden können. Von Liebherr hatten sie dazu Testapparaturen erhalten. Diese konnten sie nach ihren eigenen Vorstellungen umbauen und zum Testen ihrer Ideen verwenden.

Die Ergebnisse haben die Jurymitglieder laut Mitteilung des SFZ auf vielfältige Weise überrascht. Zum einen aufgrund der Tiefgründigkeit, mit der die Schüler das Thema bearbeitet haben, zum anderen aufgrund der unterschiedlichen Lösungsansätze. „Als langjähriger Ingenieur besteht manchmal auch die Gefahr, betriebsblind zu werden“, hatte Geschäftsführer Werner Seifried bereits bei der Begrüßung der Jugendlichen gesagt. „Wir freuen uns auf mutige und verrückte Ideen.“

Die Jury wurde nicht enttäuscht: Während fünf der sechs Teams mit einem technischen Lösungsansatz aufwarteten, hatten sich die Schüler der SFZ-Initiative Biberach das Kühlmittel vorgenommen und nach Zusätzen gesucht, die dessen Viskosität herabsetzen, ohne dabei die Kühleigenschaften zu beeinflussen. Auch die technischen Lösungsansätze hätten kaum unterschiedlicher sein können: Von der klassischen Entgasung durch Ultraschall, die die Ochsenhauser SFZ-Schüler vorgeschlagen haben, über eine am SFZ Friedrichshafen entwickelte Unterdruckmethode, bis hin zu einem Zentrifugalabscheider, den sowohl die Tuttlinger als auch die Eninger SFZ-Forscher genutzt haben. Die Bad Saulgauer SFZ-Schüler waren bei den Untersuchungen zu ihrer Filter-Methode sogar auf ein bisher unbekanntes physikalisches Phänomen gestoßen, das sie nun weiter untersuchen möchten.

Entsprechend schwierig war es, ein Siegerteam zu küren. „Sieger seid ihr alle“, sagte Eugen Schobesberger, Spartengeschäftsführer Technik der Liebherr-EMtec GmbH. „Der größte Sieger ist Liebherr. Wir durften kreative junge Menschen mit spannenden Ideen kennenlernen, die auch uns weiterbringen.“ Technik-Geschäftsführer Seifried versprach, alle Schüler bei der Weiterführung ihrer Projekte zu unterstützen. Gewonnen hat am Ende das Team aus Tuttlingen, das bereits ein fertiges Modell des von ihnen konstruierten Zentrifugalabscheiders mitgebracht hatte und damit einer konkreten Lösung am nächsten war. Weil letztendlich alle Nachwuchsforscher überzeugt haben, entschied sich die Liebherr-Geschäftsführung spontan, alle 17 Teilnehmer zur Baumaschinenmesse Bauma im April nach München einzuladen.