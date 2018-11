Zu einem Adventskonzert mit dem Titel „Light my candle“ lädt der Chor „Einklang“ am Freitag, 30. November, ein in den Kulturstadel in Hüttisheim. Beginn ist um 20 Uhr.

Beschwingt stimmen die Sängerinnen und Sänger des Chores „Einklang“ mit Dirigentin Gisela Kloos- Prantner am Vorabend des ersten Advents die Besucher auf die stimmungsvolle Vorweihnachtszeit ein.

Mit ihrem bunten Strauß aus wohlbekannten Adventsliedern zum Mitsingen, Weihnachts- Hits aus aller Welt und unterhaltsamen und nachdenklichen Texten wollen sie unter dem Motto „Light my candle“ eine stimmungsvolle und heitere Atmosphäre im wohligen Ambiente des Kulturstadel- Gewölbes zaubern.