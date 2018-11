TSV Kirchberg reicht 2:0-Führung nicht

Der TSV Kirchberg muss in der Fußball-Bezirksliga Riß weiter auf seinen zweiten Heimsieg warten. Gegen den Tabellennachbarn TSG Achstetten mussten sich die Illertäler trotz einer frühen 2:0-Führung am Ende mit einem allerdings leistungsgerechten 3:3 begnügen.

Dabei hätte die Partie für die Gastgeber kaum besser beginnen können. Nach einem starken Flügellauf von Raible traf Philipp Kohler zunächst nur den Pfosten, Dennis Raible (2.) nutzte den Abpraller zum 1:0. Daniel Kohler (9.) überlistete den zu weit vor dem Tor postierten TSG-Keeper Markus Czerwinka mit einem Schuss aus 40 Metern zum 2:0. Die Gäste zeigten sich vom frühen Rückstand wenig beeindruckt und fanden ins Spiel. TSV-Spielertrainer Philipp Lang (15.) konnte zunächst noch eine Unsicherheit von Keeper Benedikt Berger auf der Linie ausbügeln. Schlecht sah die TSV-Abwehr beim 2:1 von Tobias Osswald (21.) aus, der fast unbedrängt ein Solo abschließen konnte. Zwei Minuten später parierte Berger eine Volleyabnahme von Daniel Krug und musste dann aber einen scharf getretenen direkten Freistoß von Marc Müller (30.) zum 2:2 passieren lassen.

Halbzeit zwei begann wie der erste Abschnitt mit einem Paukenschlag, allerdings mit einer nun jubelnden TSG. Nach Rückpass von Osswald jagte Daniel Krug (47.) das Leder aus halbrechter Position zum 2:3 in den Winkel. Bei den Gastgebern beorderte sich Spielertrainer Lang nun ins Mittelfeld, den letztlich verdienten Ausgleich besorgte Arian Horvath (58.) mit einem an Daniel Kohler verwirkten Foulelfmeter. Beide Mannschaften gingen in der Schlussphase nicht mehr das letzte Risiko ein, Marco Schwertschlager auf TSV-Seite und Lukas Schick per Kopfball für die TSG hatten noch Ansätze von guten Möglichkeiten.