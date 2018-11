Streifzug durch Repertoire der Blasmusik

Ein imposantes Klangerlebnis und einen repräsentativer Streifzug durch das Repertoire der Blasmusik hat das Gemeinschaftskonzert der Musikvereine Hüttisheim und Ersingen in der gut besuchten Hüttisheimer Gemeindehalle geboten. Beiden Dirigenten ist es gelungen, mit einem abwechslungsreichen Programm den Zuhörern die gesamte Bandbreite der Blasmusik zu präsentieren. Die Musiker und Musikerinnen bewiesen mit ihrem beeindruckenden Zusammenspiel, dass die Probenarbeit der vergangenen Wochen Früchte getragen hatte. Das Publikum belohnte beide Kapellen mit kräftigem Applaus.

Die Gastkapelle aus Ersingen eröffnete unter Leitung von Rainer Trometer mit dem Militärmarsch „Regimentsgruß“ den Konzertabend. Ihm folgten die klangvollen Ouvertüren „Valhalla“ und „Alpine Inspirations“. In dem wunderschön und gefühlvoll vorgetragenen Hymnus „Kein schöner Land“ war die Liebe und Verbundenheit eines Menschen zu seiner Heimat zu spüren. Zum Schluss ihres Programms erschufen die Ersinger bei „Silva Nigra – Szenen aus dem Schwarzwald“ einen musikalischen Bilderbogen mit Impressionen aus dem Schwarzwald.

Nach der Pause übernahmen die Hüttisheimer Musiker mit ihrer Dirigentin Elisabeth Maier die Bühne und starteten mit dem Konzertmarsch „Sympatria“ ihr Programm. Mit „Die Hexe und die Heilige“ folgte ein echtes Konzerterlebnis mit einem höchst emotionalen Wechselbad der Klänge. Den beginnend dunklen, mystischen Klängen folgten zarte Melodien, die von einem gewaltigen und dramatischen Tutti abgelöst wurden. Angerührt und nachdenklich stimmte die Zuhörer das Thema zum Kinofilm „Schindlers Liste“.

Den Part an der Sologeige übernahm die Tenorhornistin Anke Sengül-Merz in beeindruckender Weise und mit sehr viel Feingefühl. Die eher ungewöhnliche Besetzung Violine und Blasorchester faszinierte und machte eine Ergriffenheit im Publikum spürbar.

Nach „Santiano – Rock von der Küste“ beendeten die Hüttisheimer das Konzert mit der Rockballade „Music“, bei der Kathrin Kohn am Saxofon und Timo Pfisterer an der Trompete in Solopassagen brillierten. Der Welthit sowie die Zugabe „The Sound of Silence“ kamen bei den zahlreichen Zuhörern besonders gut an.

Im festlichen Rahmen des Konzertabends ehrte der Musikverein Hüttisheim langjährige und verdiente Musiker. Birgit Schmid und Andreas Wenger erhielten vom Vertreter des Kreisverbandes Ulm-Alb-Donau, Uli Müller, für 30 Jahre aktives Musizieren die goldene Ehrennadel mit Urkunde des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg. Die beiden Vorsitzenden Sengül-Merz und Jäggle überreichten ein Vereinsgeschenk.

Neben der Musik führt Birgit Schmid seit 1996 verschiedene Vorstandsfunktionen aus; Andreas Wenger investiert als „Mädchen für alles“ unzählig viele Stunden zum Wohle des Vereins.