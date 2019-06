SGM gewinnt Bezirkspokal

Die C-Jugend-Mädchen der SGM Kirchberg/Dettingen/Kellmünz haben den Fußball-Bezirkspokal gewonnen. Im Finale auf dem Kellmünzer Sportgelände bezwang die Heimmannschaft die SGM Baltringen mit 4:0 (1:0). Kirchberg/Dettingen/Kellmünz agierte von Beginn an druckvoll und brachte die Abwehr der Baltringer Mädchen ein ums andere Mal in Bedrängnis. Nach der 1:0-Führung zur Pause, legte das Heimteam in Hälfte zwei noch drei weitere Treffer nach und siegte somit am Ende klar.