Schulung für Schiedsrichter in Kirchberg

Für die Unparteiischen der Schiedsrichtergruppe (SRG) Riß steht am Freitag, 26. Juli, die erste Gruppenschulung der Saison 2019/20 an. Diese findet in Kirchberg im Schützenheim statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Als Lehrwart ist Ralf Lalka vom Stab des Württembergischen Fußballverbands (WFV) vor Ort. Laut Obmann Jochen Oelmayer geht es in dessen Referat um das Thema Regeländerungen. „Alle sollten bitte ihre Schiri-Ausweise für die Verlängerung mitbringen“, so Oelmayer.