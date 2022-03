Scheidender Vorstand Mussack zum Ehrenvorstand ernannt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Sportfischereiverein Kirchberg blickte bei der diesjährigen Generalversammlung auf die Vereinsjahre 2020 und 2021 zurück. Pandemiebedingt konnte die Generalversammlung sowie das 50-jährige Vereinsjubiläum im letzten Jahr nicht begangen werden. Der scheidende Vorsitzende Martin Mussack übergibt sein Amt nun seinem Nachfolger Daniel Schühle.

In seinem letzten Bericht blickte Vorstand Mussack auf die zwei vergangenen Vereinsjahre zurück. Mit Pandemiebeginn wurde der Vereinsbetrieb größtenteils eingestellt. In seinem Ausblick auf das kommende Jahr hoffte Mussack, dass das Fischerfest stattfinden und das damit verbundene 50-jährige Vereinsjubiläum nachgeholt werden kann. Der Sportfischereiverein wurde 1971 gegründet und blickt inzwischen auf eine 51-jährige Geschichte zurück. Schriftführer Daniel Moll ging in seinem Bericht auf die wenigen Vereinsaktionen, die coronabedingt stattfinden konnten, ein. Unter anderem führte der Verein mehrere Holzaktionen sowie die übliche Uferpflege durch.

Dem Bericht des Kassiers Alfred Abler, der von einer positiven finanziellen Entwicklung zeugte, folgte der Bericht des Gewässerwarts Dietmar Schemperle, der sich um den Besatz und Gewässerökologie im Verein kümmert. Er zeigte sich mit der positiven Entwicklung der hervorragenden Wasserqualität und der damit verbundenen Artenvielfalt sehr zufrieden. Jugendwartin Tanja Schemperle berichtete unter anderem von ihrer Arbeit mit dem Vereinsnachwuchs. Derzeit zählt die Jugendabteilung der Sportfischer 20 Mitglieder und somit braucht sich der Verein um seinen Nachwuchs aktuell keine Sorgen zu machen. Bei den Neuaufnahmen konnten sieben neue Mitglieder in den aktiven Bereich aufgenommen werden, sechs davon stammen aus der eigenen Jugendabteilung.

Als seine letzte Amtshandlung konnte der scheidende Vorstand Mussack noch einige verdiente Vereinsmitglieder ehren. Alfred Abler, Klaus Huberle, Erwin Kramer und Ulrich Miller wurden für 25-jährige Vereinszugehörigkeit geehrt. Seit 30 Jahren sind Hans-Peter Hannak, Hermann Büchele, Christian Oberpertinger sowie Dietmar Schemperle im Verein. Anton Ruchti und Roland Heinz sind nun seit 40 Jahren Mitglieder. Außerdem erhielten Norbert Hagleitner und Gründungsmitglied Ferdinand Kramer eine Urkunde für ihre 50-jährige Mitgliedschaft.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Günther Fink und Christian Geiser wurden als Beisitzer wiedergewählt. Christian Oberpertinger bleibt weiter Gerätewart und Christian Höss sowie Klaus Huberle wurden als Kassenprüfer in ihren Ämter bestätigt. Für den 1. Vorsitzenden Martin Mussack, der sich nach 16-jähriger Amtszeit nicht mehr zur Wahl stellte, übernimmt fortan Daniel Schühle die Führung des Vereins.

Als besondere Anerkennung für sein Wirken wurde Mussack von der Versammlung zum Ehrenvorstand ernannt. Ebenfalls zum Ehrenmitglied bestimmt wurde Anton Ruchti, der sich in der Vergangenheit in besonderem Maße als 2. Vorsitzender sowie als Bauleiter bei vereinseigenen Baumaßnahmen für die Sportfischer verdient gemacht hat. Zum Abschluss der Versammlung dankte Mussack den Mitgliedern für die konstruktive Zusammenarbeit während seiner Amtszeit. Er wünschte seinem Nachfolger Schühle stets eine glückliche Hand beim Leiten der Vereinsgeschicke.