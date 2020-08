Radfahrerin stößt mit Auto zusammen

Eine zwölfjährige Radfahrerin ist am Sonntag bei Kirchberg mit einem Auto zusammengestoßen. Die Radlerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 2000 Euro. Wie die Polizei berichtet, fuhr die Zwölfjährige gegen 17.45 Uhr mit ihrem Mountainbike auf einem Feldweg. Sie bog nach rechts auf den Altkellmünzer Weg in Richtung Badesee ab. Dabei machte sie einen weiten Bogen und kam auf die Gegenfahrbahn. Eine 23-Jährige kam ihr mit ihrem Auto entgegen. Die Autofahrerin konnte laut Polizei nicht mehr reagieren. Auto und Fahrrad stießen zusammen. Bei dem Unfall erlitt die Zwölfjährige leichte Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Die Polizei weist darauf hin, dass die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht erfordert. Jeder Verkehrsteilnehmer habe sich so zu verhalten, dass kein anderer geschädigt, gefährdet, behindert oder belästigt wird. Denn nicht nur das eigene Auto müsse beherrscht werden. Andere Fahrzeuge, Fußgänger, Zustand der Straße, Wetter, Tageszeit: Alle diese Dinge wirken sich auf den Fahrer aus.