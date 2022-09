Pletzer läuft auf Platz drei in den Sextner Dolomiten

Die Langstreckenläuferin Monika Pletzer (Archivfoto: Privat) aus dem Kirchberger Ortsteil Sinningen hat beim Drei Zinnen Alpine Run in den Sextner Dolomiten den dritten Platz bei den Frauen belegt. Es gewann in Südtirol Sara Bottarelli (Italien/1:46:59,8 Stunden) vor Agnes Tschurtschenthaler (ASV Niederdorf/1:49.31,5). Die Strecke führte über 17 Kilometer, 1333 Höhenmeter waren in den Sextner Dolomiten zu bewältigen. Dabei ging es durch das Fischleintal und unterhalb des markanten Zwölferkofels zur Zsigmondyhütte vorbei zum Büllelejoch und weiter oberhalb der Bödenseen zum Ziel an den Drei Zinnen. Pletzer, die für die LG Filder startete, überquerte nach 1:58:18,7 Stunden die Ziellinie und gewann damit auch ihre Altersklasse W35.