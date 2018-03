Neue Hausärztin in Kirchberg startet im April

Der Hausarzt Dr. Peter Bühler bekommt in seiner Praxis in Kirchberg wieder Unterstützung. Wie Bürgermeister Jochen Stuber am Freitagnachmittag mitteilte, nimmt ab April Dr. Adina Urucu ihre Arbeit auf.

„Wir sind sehr froh, dass es weitergeht“, sagte Stuber im telefonischen Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“. Die Sprechzeiten in der Praxis im Wohn- und Geschäftsgebäude in der Marktstraße 8 bleiben unverändert.

„Wir hatten großes Glück, dass wir die Praxis in Kirchberg wieder besetzen können“, schreibt Peter Bühler auf seiner Homepage. Viele Praxen auf dem Land müssten derzeit schließen, weil es nicht möglich sei, einen Nachfolger für die Praxis zu bekommen. Neue Praxisräume und gut ausgebildete medizinische Fachangestellte seien noch keine Garantie, so Bühler weiter. „Es ist daher etwas ganz besonderes, wenn uns ein solcher Salto mortale gelungen ist.“

In der Stellungnahme dankt er Bürgermeister Stuber für dessen Unterstützung: „Es ist mit sein Verdienst, dass Kirchberg auch in Zukunft eine Hausarztpraxis haben wird.“

Die Hausärztin Dr. Liliana Boisdur hatte nach etwa einem Jahr Kirchberg verlassen. Die Sorge aller Beteiligten war damals groß, nicht schnell genug einen neuen Allgemeinmediziner zu finden.