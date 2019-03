Narren wollen über „Sinnexit“ am 1. April abstimmen

Ein paar wenige, dafür aber umso kreativere Gruppen sind am Fasnetsdienstag durch den Kirchberger Teilort Sinningen gezogen. Doch auch die Dutzenden Besucher waren gefordert, die über einen „Sinnexit“ genauso abstimmen sollten wie eine Petition in Sachen „Sinninger Krone“ unterschreiben. Ein Thema waren auch die maroden Straßen in dem Kirchberger Teilort.

Es ist kurz vor 13.30 Uhr. Die Sinninger Ortsstraße füllt sich immer mehr mit jüngeren und älteren Besuchern gleichermaßen. Von Marienkäfer über kleine Löwen bis hin zum Teufelchen – entlang der Umzugsstrecke sieht man so alles, was der Kostümfundus hergibt. Aus den Musikboxen schallen Partyklassiker, die Sinninger schenken vor dem Wanderheim an der Fuirio Bar auch heiße Getränke aus. Mancher Besucher wärmt sich die Hände an den Bechern, weht doch ein frischer Wind. Im Hintergrund ist ein dumpfer Knall zu hören. Das ist das Signal: Der Umzug setzt sich in Bewegung. Knapp eine halbe Stunde soll es noch dauern, bis die Hästräger über die Gießenstraße in die Ortsstraße einbiegen.

Eine Gruppe fordert hierbei den „Sinnexit“. Die Folgen, so steht es auf einem von den Narren verteilten Flyer, sind ein Importverbot für Mazdas, Pflastersteine und Backwaren. Erhöhte Zölle soll es für Freiland-Hühnereier geben genauso wie eine Vergnügungssteuer am Freizeitzentrum Sinningen. „Ja“ oder „Nein“ können die Besucher auf dem Stimmzettel ankreuzen – und ein Termin für ein Referendum steht auch schon fest: der 1. April dieses Jahres.

Einen Petitionsaufruf startet eine andere Gruppe: „Die Sinniger Krone soll am Fasnetsdienstag wieder aufmachen.“ Für Sinningen wäre dies ein großer Schritt, um an diesem Tage Partymeile und längste Theke der Welt zu sein, heißt es in einem Flugblatt. Weitere Gruppen thematisieren unter anderem die Sanierung des Kiosks am Sinniger Badesee, zu viel Schilf im See oder marode Straßen. Musikgruppen runden den etwa 15 Minuten dauernden Umzug ab.