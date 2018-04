Nach der Wiederwahl kann der Arbeitsalltag weitergehen

In Kirchberg ist am Sonntag wie berichtet – aller Voraussicht nach – das dritte und letzte Kapitel des Bürgermeisterwahl-Jahres 2018 im Illertal geschrieben worden. Nachdem im Januar bereits den Bürgermeistern von Dettingen und Erolzheim, Alois Ruf und Jochen Ackermann, mit beeindruckenden Ergebnissen erneut das Vertrauen ausgesprochen wurde, taten selbiges nun auch die Kirchberger gut drei Monate später. Amtsinhaber Jochen Stuber bekam 94,84 Prozent der Stimmen. Am Montagmorgen ging dann auch schon der Arbeitsalltag im Rathaus weiter.

Im Tennisheim sei am Sonntagabend noch ein wenig gefeiert worden, sagt Jochen Stuber. Am Montagmorgen saß der wiedergewählte Kirchberger Bürgermeister aber wieder an seinem Schreibtisch. Den erfahrungsgemäß etwas ruhigeren Brückentag habe er aber genutzt, um ein paar Dinge zu erledigen – und um weitere Glückwünsche entgegenzunehmen. Das Wahlergebnisse fühle sich auch einen Tag später „noch sehr gut an“, so Stuber. „Und natürlich ist man auch etwas erleichtert.“ Schließlich sei das deutliche Ergebnis auch eine Bestätigung der Arbeit in den vergangenen acht Jahren.

Über die Wahlbeteiligung von 52,39 Prozent hatte Stuber bereits am Sonntag lobende Worte gefunden. Dass mehr als die Hälfte der Wahlberechtigten ihre Stimme abgibt ist schließlich keine Selbstverständlichkeit, nachdem Gegenkandidatin Fridi Miller nicht als ernsthafte Konkurrenz betrachtet werden konnte. Die Dauerkandidatin hatte sich weder vor noch nach der Wahl in Kirchberg gezeigt, Miller bekam 31 Stimmen (3,7 Prozent). Am gleichen Tag stand sie übrigens auch auf dem Stimmzettel bei der Bürgermeisterwahl in Hechingen (Zollernalbkreis). Dort holte sie 32 Stimmen (0,5 Prozent), war ebenfalls nicht anwesend.

Jochen Stuber kann unterdessen nahtlos an das bisher Geleistete anknüpfen. Dass es in den kommenden Jahren mehrere zukunftsweisende Projekte gibt, hatte er bereits bei der Kandidatenvorstellung vor knapp zwei Wochen deutlich gemacht. Allen voran die Umnutzung der Räume der Werkrealschule und der Neubau des Feuerwehrhauses.