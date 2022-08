Motorradfahrerin bei Unfall in Kirchberg schwer verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Kirchberg ist am Mittwoch eine Motorradfahrerin schwer verletzt worden. Die 22-Jährige stieß mit einem Auto zusammen und wurde zudem gegen eine Mauer geschleudert. Wie die Polizei mitteilt, war kurz vor 16 Uhr ein 67-Jähriger mit seinem Mercedes in der Ortsstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Hauptstraße wollte der Mann nach links in diese Straße einbiegen und übersah eine 22-Jährige, die mit ihrer Kawasaki auf der Hauptstraße fuhr. Auch durch ein Ausweichmanöver konnte die Motorradfahrerin den Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Das Motorrad wurde dabei gegen die Mauer eines Anwohners abgewiesen. Die Fahrerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Sanitäter brachten sie in eine Klinik. Die Polizei schätzt den Sachschaden an beiden Fahrzeugen auf etwa 13 000 Euro. Auf den Verursacher kommt eine Anzeige zu.

Laut Polizei zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden mit höher Konzentration.