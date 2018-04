Motorradfahrer wird schwer verletzt.

Ein 26-Jähriger ist am Sonntag gegen 19.15 Uhr mit seinem Auto auf der L 1040 von der L 2218 kommend in Richtung Kirchberg gefahren. An der Anschlussstelle Kirchberg wollte er auf die Autobahn 6 in Richtung Mannheim auffahren. Beim Abbiegen übersah er den auf der L 1040 aus Richtung Kirchberg ordnungsgemäß entgegenkommenden Motorradfahrer und es kam zum Unfall.

Bei der Kollision wurde der 43-jährige Motorradfahrer schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht werden. Der Autofahrer und dessen drei Beifahrerinnen blieben unverletzt.

Beide Fahrzeuge mussten anschließen abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10 000geschätzt.