Martin Frank versprüht bayerischen Humor im Kulturstadel

Der Mann ist ein Ereignis. Oder wie ihn der Bayerische Rundfunk nennt: „eine unbändige Rampensau“. Davon konnten sich die Zuschauer am vergangenen Freitag im ausverkauften Hüttisheimer Kulturstadel selbst überzeugen. Die Rede ist von Martin Frank.

Mit spitzbübischem Charme fesselte der bayerische Kabarettist sein Publikum mit dem Programm „Es kommt wie’s kommt“. Er erzählte verschmitzt und überaus spielfreudig von seiner Jugend in der Provinz und seinen ersten Begegnungen mit der großstädtischen Welt in München – dort hielten die Menschen eine Bohrmaschine von Hilti für ein exotisches Reisgericht, sagte Frank. Auf seinem elterlichen Bauernhof spielen ein gewisser Otto, den Frank lange für seinen leiblichen Erzeuger hielt, und seine bodenständige Oma zentrale Rollen. Mit den Anekdoten aus seiner Biografie schaffte es der Kabarettist, das Publikum in seinen Bann zu ziehen. So habe es ihn schwer getroffen, dass das Salzburger Mozarteum ihn als Sänger ablehnte. Für das Kabarett hingegen erwies es sich als Segen: Frank präsentierte mit voluminöser Stimme hingebungsvoll vorgetragene Arien – darunter einen Bestatter-Song für eine „verreckte Henne“.

Foto: Rolf Fuchs